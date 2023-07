FOTO: Čārlzu III Edinburgas ceremonijā sagaida gan karaļnama nīdēji, gan fani

Karaļa Čārlza III vizīte Edinburgā, kur notika viņa kronēšanas ceremonija, pulcēja tūkstošiem cilvēku, no kuriem vairāk nekā saujiņa bija pret monarhiju noskaņoti protestētāji.

Tā kā valsts attieksme pret monarhiju nav gluži visaugstākā līmenī, pret monarhiju noskaņotā grupa, kuru vadīja ilggadējā kampaņas grupa Republic, droši vien cerēja kļūt par pasākuma otro galveno notikumu. Taču, spriežot pēc skandēšanas skaņām un dzelteno plakātu "Not My King" redzamības, viņus pārējais pūlis, kas lielākoties bija sapulcējies uz ielas stūra netālu no Karaliskās jūdzes augšas, aizēnoja.

Dažas stundas pirms Čārlza ierašanās protestētāju un žurnālistu attiecība cieši sapulcētajā pūlī bija kaut kur no 10:1 līdz 5:1, kas liecināja, ka šī karaliskā parādes svinēšana nedēļas vidū neiesaistīja masveida ļaužu pūļus. Un sākumā gaisā nebija nekādu pazīmju, kas liecinātu par kaut ko nepatīkamu.

"Neviens nemeklē cīņu," sacīja pret monarhiju noskaņotais protestētājs Ians. "Tas nav tas, ko mēs šeit darām. Es domāju, ka tie (monarhijas atbalstītāji) ir šeit tikai tāpēc, lai mūs kaitinātu."

Tikmēr bija ieradušies daži monarhijas atbalstītāji, lai kompensētu republikāņu pūli. Viņiem bija mazāk plakātu, viņi pavadīja mazāk laika skandējot un lielākoties, šķiet, baudīja Skotijai neraksturīgi sildošo sauli. Taču tas nenozīmē, ka viņi nezināja, kāpēc tur atrodas.