Ingušijā absolventiem diplomus izsniedz kopā ar armijas pavēsti

Tāda prakse esot ieviesta pēc tam, kad koledžas direktors no Ņižņije Ačaluki ciema izlielījies Ingušijas vadībai, ka ar viņa metodi armijā iesaukti 30 absolventi. Ideja ar prieku uzņemta kara komisariātos un rajonu administrācijās.

Saņemt diplomu var tikai personiski, koledžu vadība atsakās tos sūtīt pa pastu vai nodot kādai uzticības personai. “Vai nu saņem diplomu vai nu paraksti atteikšanos no pavēstes. Proti, saņemt pavēsti jau nozīmē doties armijā, bet atteikties no pavēstes – “sveiki, cietums”,” stāsta Fortanga avots.

Ja absolvents atsakās no pavēstes, turpat uz vietas, pieaicinot lieciniekus, raksta aktu un draud naudassods no 500 līdz 3000 rubļu par “militārās uzskaites pienākumu nepildīšanu”. Atkārtotu atteikumu vērtē kā izvairīšanos no dienesta, par ko draud līdz diviem gadiem nebrīvē.

Ingušijas jurists Kalojs Ahilgovs ieteicis pēc mācību beigām ņemt pēcdiploma atvaļinājumu līdz 31. augustam un izziņu par to iesniegt kara komisariātā. Tad vismaz pavasara iesaukums iešot secen.