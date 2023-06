Aiz propagandas priekškara: starp "kailo" Putinu un "staigājošo mironi" Prigožinu

Otrs ne mazāk interesants aspekts bija tas, kā propagandisti pasniegs sabiedrībai panākto vienošanos ar Prigožinu un viņam sniegtās drošības garantijas, ņemot vērā, ka sestdienas, 24. jūnija, televīzijas uzrunā prezidents Vladimirs Putins solīja, ka visiem dumpiniekiem nāksies atbildēt par dzimtenes nodevību. Turklāt šī vienošanās sabiedrībai jāiepako tā, lai nevienam nešķistu, ka Putins tādējādi izrāda savu vājumu.

Jāteic, ka propagandisti ar Kremļa runasvīru Dmitriju Peskovu priekšgalā risinājumu atrada. Cits jautājums, cik tas šķiet pārliecinošs sabiedrībai, lai gan tās vairuma ideoloģiskās nozombētības pakāpe ir ļoti augsta.

Sliktais Prigožins, labie kaujinieki

Visi propagandisti vienojās kopējā dziesmā ar šādu tekstu: pie dumpja vainīgs ir Prigožins un viņa nesamērīgās ambīcijas. Tajā pašā laikā "Vagner" kaujinieki ir apmuļķoti un ar viltu un maldību ir ievilkti šajā avantūrā. Gan Peskovs, gan vairums ideoloģiskās frontes cīnītāju norādīja, ka par vagneriešu varonību, cīnoties pret "ukranacistiem", nav jāšaubās un viņu nopelnus neviens nedrīkst apšaubīt.

16 Foto Uz ielām Rostovā pie Donas - kara tehnika. Prigožins draud gāzt Krievijas militāro vadību. 2023. gada 24. jūnijs +12 Skatīties vairāk

Dumpī viņi piedalījās tikai tādēļ, ka "Vagner" vadība viņus apmuļķoja, taču drīz viņi savu kļūdu saprata. Peskovs uzsvēra, ka tie "Vagner" kaujinieki, kuri dumpī nepiedalījās, varēs parakstīt līgumu ar Krievijas bruņotajiem spēkiem par iekļaušanos regulārās armijas struktūrās. Savukārt, kā vēstīja Peskovs, tie kaujinieki, kuri dumpī piedalījās, netiks vajāti un pret viņiem nekādas represijas netiks vērstas, ņemot vērā viņu iepriekšējos nopelnus. Jāatgādina, ka mirstība vagneriešu rindās, kur liela daļa kaujinieku ir izbijuši cietumnieki, bija rekordaugsta.

Acīmredzot propagandas mašinērijas vadītāji saprata, ka vakardienas varoņus šodien padarīt par nodevējiem, pret tiem rīkojot paraugprāvas, būtu ideoloģiski nepareizi un tas lielā daļā sabiedrības varētu radīt neizpratni un raisīt nevajadzīgus jautājumus, kāpēc šie "drosmīgie zēni" pēkšņi nostājās pret valsts militāro vadību. Šādi jautājumi būtu pārāk bīstami, jo, ej nu sazini, kādas atbildes varētu rasties "vidējā krieva" galvā. Tādēļ ideoloģiski izdevīgāk ir vagneriešus pasludināt par krāpšanas upuriem un visu vainu novelt uz Prigožinu.

Kremļa propagandisti gari un plaši izrunājās par to, cik nepamatotas ir "Vagner" grupējuma vadītāja ambīcijas, par to, ka viņš vēlējies piesavināties visas armijas kopējos nopelnus. Tāpat Krievijas Aizsardzības ministrija izplatīja paziņojumu, kurā apgalvoja, ka Prigožina minētais dumpja iemesls - Krievijas armijas dotie triecieni pa vagneriešu rindām - ir nepatiess izdomājums.

Svētdienas, 25. jūnija, raidījumā "Vakars ar Vladimiru Solovjovu" Krievijas domes deputāts, ģenerālis Andrejs Guruļovs izteicās, ka Prigožinam vienīgā izeja esot "ielaist sev lodi pierē".

"Tas, ar ko mēs saskaramies, ir nodevība. Pārmērīgas ambīcijas un personīgās intereses ir novedušas pie nodevības. Nodota ir mūsu valsts, mūsu tauta un kopējā lieta, par kuru plecu pie pleca ar citām mūsu vienībām un apakšvienībām cīnījās un gāja bojā "Vagner" grupas karavīri un komandieri. Varoņi, kas atbrīvoja Soledaru un Artjomovsku, Donbasa pilsētas, cīnījās un atdeva savu dzīvību par Novorosiju, par krievu pasaules vienotību. Viņu vārdu un slavu nodevuši tie, kas cenšas organizēt sacelšanos, virzot valsti uz anarhiju un brāļu slepkavībām," tikmēr savā sestdienas uzrunā tautai teica Putins.

Viņš arī uzsvēra, ka "visi, kas apzināti gājuši pa nodevības ceļu, kas sagatavojuši bruņotu sacelšanos, gājuši pa šantāžas un terorisma ceļu, saņems neizbēgamu sodu. Viņi atbildēs gan likuma, gan mūsu tautas priekšā".

Šie bargie vārdi gan slikti iet kopā ar svētdien panākto izlīgumu, kur, iesaistot Baltkrievijas prezidentu Aleksandru Lukašenko, panākta vienošanās, ka dumpis tiek izbeigts un Prigožins var doties uz Baltkrieviju un pret viņu nekādas represijas netiks vērstas.

Putins esot paglābis valsti no pilsoņu kara

Propagandisti visu svētdienas vakaru rāvās vaiga sviedros, lai panākto izlīgumu ar Prigožinu izskaidrotu sabiedrībai un, kas ir vissvarīgākais, vienlaikus neliktu Putinam izskatīties vājam un kapitulējušam. Tas, protams, nebija viegls uzdevums. Te vietā būtu atgādināt Krievijas opozicionārā politologa Andreja Piontkovska tvītoto: "Putins, glābjot savu dzīvību, piedeva Prigožinam sešu militāro pilotu nāvi, kuri aizstāvēja prezidentu no apvērsuma. Viņš atcēla Ģenerālprokuratūras lēmumu. Viņš atcēla valsti armijas priekšā, kuru sūtīja mirt par nevienam vairs nesaprotamiem mērķiem. Viņš uz īsu brīdi pagarināja savu dzīvi."

Kremļa ideologu galvenais vēstījums bija šāds: dumpja novēršana un izlīguma panākšana apliecina Krievijas politisko briedumu un tās līdera Putina tālredzību un viedumu. Krievijas prezidents ar savu rīcību esot paglābis valsti no pilsoņu kara un asinsizliešanas. Solovjovs īpaši uzsvēra, ka tauta nekad nav tik lielā mērā saliedējusies ap Putinu kā pašlaik. Krievijas sabiedrība esot nodemonstrējusi, ka tā ir pilnībā uzticīga savam prezidentam. Tā, protams, lielā mērā ir vēlmju domāšana. Interneta medijs "Meduza" vēstīja, ka daudzi Rostovas (pilsētas, kuru pirmo ieņēma vagnerieši) iedzīvotāji pauduši nedalāmu atbalstu kaujiniekiem.

Raidījumā "Vakars ar Vladimiru Solovjovu" visi dalībnieki ar bēdīgi slaveno Margaritu Simonjanu priekšgalā atsaucās uz bēdīgo 1917.gada pieredzi, kad bruņotais apvērsums iznīcināja Krievijas impēriju un noveda pie pilsoņu kara, kurā dzīvību zaudēja vairāk Krievijas iedzīvotāju nekā Pirmā pasaules kara laikā. Līdz ar to, klāstot, cik postošs ir pilsoņu karš, vienlaikus tika uzsvērts, cik viedi ir rīkojies Putins, panākot izlīgumu ar Prigožinu.

Simonjana klāstīja, ka "tiesību normas nav Kristus baušļi vai Mozus derības plāksnes. Tās raksta cilvēki, lai aizsargātu likuma varu un stabilitāti valstī. Un, ja dažos izņēmuma kritiskos gadījumos izrādās, ka tiesību normas pārstāj pildīt savu funkciju, tad tās var iet šķērsām".

Propagandistu vēstījumos, kā vienmēr, ir būtiskas neatbilstības un neloģismi. No vienas puses, tiek apgalvots, ka dumpis ir tikai Prigožina avantūra un nekas vairāk, un visa sabiedrība ir saliedēta ap Putinu. No otras puses, tiek runāts par pilsoņu kara risku. Ja jau visi ir tik vienoti ap Putinu, kas tad "pilsoņu karā" būtu Prigožina pusē? Kungi, tieciet skaidrībā - vai tad Krievijas sabiedrība ir tik sašķelta, ka šādam dumpim būtu iespēja izprovocēt pilsoņu karu? Jūs taču stāstāt par nepieredzēto saliedēšanos ap prezidentu.

Līdztekus izskanēja pilnīgi nepamatoti un faktos nebalstīti apgalvojumi, ka aiz Prigožina dumpja noteikti stāvot arī Rietumu specdienesti, un Solovjovs pat izteica pieņēmumu, ka tad, ja Kremlis nebūtu radis situācijas risinājumu, NATO būtu vēlējies Krievijā ievest savus spēkus. Tas, protams, ir absurds apgalvojums, jo NATO neiejaucas valstu iekšējās lietās, par kādu vistīrākajā veidā ir uzskatāms Prigožina dumpis.

Putina vara ir sašķobījusies

Kamēr Kremļa propagandisti klāsta, cik vieds ir Putins un kā viņš ap sevi saliedējis Krievijas sabiedrību, tikmēr Rietumu mediji vēsta, ka Putina vara ir sašķobījusies tik ļoti kā vēl nekad. Televīzijas kanāla "Bloomberg" žurnālists Skots Rouzs ir precīzi ietvītojis: "Viss šis Prigožina/Baltkrievijas darījums uzspridzina argumentu, ka Putins nevar zaudēt, Putinu nevar pazemot, Putinu nevar iedzīt stūrī. Viņš nekad nav zaudējis ātrāk vai bijis tik pazemots un iespiests stūrī kā pašlaik."

"Meduza" raksta, ka Prigožina sacelšanās ir vēl viens ķēdes posms ilgstošā procesā, kura rezultātā karalis tiks padarīts kails. Katrs šāds stāsts gandrīz burtiski atmasko Putinu, atņemot viņam kārtējo apģērba kārtu. "Acīmredzot Kremlis centīsies tikt vaļā no tādu kvazivalstisku struktūru paliekām kā "Vagner". Bet pats Prigožina gājiena uz Maskavu fakts pierādīja Putina priekšstatu neatbilstību dzīves īstenībai. Privāto militāro uzņēmumu iznīcināšana šeit, protams, neko nelabos," uzskata "Meduza".

Savukārt laikraksts "Financial Times" nācis klajā ar rakstu "Milzīgs pazemojums: neveiksmīgais pučs atklāj dziļas Putina režīma nepilnības". Tajā Krievijas opozīcijas politoloģe Jevgēņija Šulmane norāda, ka "to nevar uzskatīt par neko citu kā vājuma un disfunkcijas pazīmi. Tas nav kaut kāds negaidīts vienreizējs notikums vai ārējs šoks. Tā ir neatņemama kara sastāvdaļa".

Kārnegi Krievijas Eirāzijas centra direktors Aleksandrs Gabujevs laikrakstam atzina, ka "viņi apsolīja nevienu neaiztikt, bet es domāju, ka ir pilnīgi iespējams, ka kāds tiks ieslodzīts vai nomirs noslēpumainos apstākļos, lai nobiedētu pārējos. Pagaidām Putins ir sapratis, cik neaizsargāta ir sistēma, un mēģinās to labot".

Jāpiebilst, ka domnīcas "Eurasia Group" dibinātājs Ians Bremmers Prigožinu ir nosaucis par "staigājošu mironi". Proti, ir izskanējis ne mazums versiju, ka, neskatoties uz panākto izlīgumu un drošības garantijām, Kremlis Prigožinu dzīvajos neatstās. Krievijas medijs "Važnije istoriji", atsaucoties uz avotiem Krievijas armijas Ģenerālštābā, apgalvo, ka Putins esot devis rīkojumu likvidēt Prigožinu, bet "Vagner" kaujiniekiem piedāvāt amnestiju.

Laikraksts "The Guardian" raksta, ka pagaidām vēl nekas nav beidzies. Ir iespējama dumpja atkārtošanās. Arī ASV valsts sekretārs Entonijs Blinkens ir atzinis, ka lugas pēdējais cēliens vēl nav nospēlēts. "The Guardian" atgādina, ka Putins nodevību nepiedod, un atsaucas uz bijušā spiega Sergeja Skripaļa indēšanu, kas notika vairākus gadus pēc viņa pārbēgšanas. Tajā pašā laikā tiek atzīmēts, ka Prigožins vienmēr ir vēlējies un uzņēmies riskus, līdz ar to esot maz ticams ka viņš vēlēsies mierīgi "sēdēt" Baltkrievijā, kamēr Kremlis izformē viņa privāto armiju.