Prigožins "izstājas no spēles" un krievu ģenerāļi varētu viņu nogalināt, uzskata opozicionārs

Tāpēc Krievijas ģenerāļi plāno neitralizēt "Vagner" vadītāju Jevgeņiju Prigožinu. Viņu var nosūtīt uz fronti Ukrainā un tur nogalināt, vainojot Ukrainu, uzskata Marks Feigins.

"Krievijas Federācijas valsts aparāta iezīme ir tāda, ka, ja cilvēks kļūst "radioaktīvs" un viņš "fonē", visi uzreiz bēg no viņa. Prigožins jau tuvojas šādam stāvoklim. Viņam ir daudz konfliktu, viņam ir daudz ienaidnieku, bet draugi nav stabila sastāvdaļa šajā attiecību sistēmā. Neviens nepiesegs Prigožinu. Ģenerāļi ar Putinu ir sarunājuši Prigožina atcelšanu. Neviens nesteigsies aizsargāt Prigožinu, jo viņš savu funkciju ir izpildījis. No frontes, no svarīgiem sektoriem, no Bahmutas viņš jau izvelk savas vienības, laikam uz reorganizāciju, jo tās vairs nav kaujas gatavas. Tāpēc uzskatu, ka tas ir pierādījums tam, ka Prigožins izstājas no spēles," rezumēja Feigins.

"Prigožina slepkavību būs viegli norakstīt: viņš ieradās frontē, un tur trāpīja raķetes. Un, iespējams, šis viltus stāsts ar Delimhanovu (Ramzana Kadirova "labā roka", kas tika ievainots Ukrainā - red.) ir mēģinājums tam. Mēs redzam, ka Prigožina lokā ir vairāki ģenerāļi. Surovikins ar kuru viņam ir komplimentāras attiecības, Mizincevs vispār pie viņa aizgāja no aizsardzības ministra vietnieka apgādes un loģistikas vadītāja amata. Respektīvi, ir kaut kāda grupa ap Prigožinu. Manuprāt, tas viss ir saistīts ar fondiem un vēl kādām interesēm," televīzijas kanālā "Espresso" skaidroja Krievijas opozīcijas darbinieks, bijušais Valsts domes deputāts Marks Feigins.