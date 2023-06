Slavenajā Ēģiptes kūrortā nāksies iztikt bez peldes, ļaudis šokā par baiso traģēdiju

Jau ziņots, ka Hurgadas "Dream Beach" pludmalē Ēģiptē tūristi ceturtdien piedzīvoja baisu skatu, kad dažu desmitu metru attālumā no krasta haizivs saplosīja Krievijas pilsoni. Kamēr klātesošie no krasta kliedza, lai visi peldētāji nekavējoties dodas krastā, plēsoņa riņķoja ap 23 gadus veco vīrieti, kurš izmisīgi mēģināja izpeldēt drošībā. Šausmu pārņemtā tēva acu priekšā haizivs vairākas reizes uzbruka savam upurim, un pēc brīža puisis pazuda zem ūdens. Viņa draudzenei izdevās paspēt aizpeldēt drošībā līdz krastam.

Sākotnēji bija ziņots, ka bojāgājušais ir tūrists, taču Krievijas ģenerālkonsuls Viktors Voropajevs paziņoja, ka šis Krievijas pilsonis bija pastāvīgais Ēģiptes iedzīvotājs.

No piektdienas līdz svētdienai ir aizliegtas visas ūdens aktivitātes, ieskaitot peldēšanu un snorkelēšanu, 74 kilometru garā piekrastes zonā no Elgunas uz ziemeļiem no Hurgadas līdz Somas līcim.

Ministrija paziņoja, ka speciālistu vienībai izdevās notvert tīģerhaizivi, kura, domājams, bija uzbrucēja, un pašlaik to izpēta, lai noskaidrotu uzbrukuma iespējamos iemeslus un vai tieši šī zivs ir vainojama arī iepriekšējos uzbrukumos.

“Pašlaik visās Hurgadas pludmalēs ir melnais karogs. Peldēties ir aizliegts. Protams, daži no viesnīcas viesiem izturas ar izpratni, bet citi sašutuši. Pašlaik Ēģiptē ir ļoti karsti, un tūristi grib peldēties. Bet nedrīkst,” Krievijas izdevuma “lenta.ru” izteicās kāda vietējās viesnīcas darbiniece Darja, kuras viesnīca atrodas apmēram 5 kilometrus no traģēdijas vietas.

“Protams, iemītnieki ir panikā un sarūgtināti. Mūsu kūrortpilsētiņai tas ir ārkārtas notikums. Gaidāma karsta vasara, kā tagad ar bērniem peldēties jūrā un pašam atpūsties? Kaut kas tāds bija pirms gada. Nogrima kuģis, kas pirms svētkiem pārvadāja aitas, un, protams, uz asiņu smaku sarosījās haizivis. Kāds šoreiz bija iemesls, pagaidām nav zināms.”

Ēģiptes Sarkanās jūras kūrorti, tostarp Šarmelšeiha un Hurgada, ir slaveni ar savām pludmalēm un krāšņās zemūdens pasaules izpētes iespējām, taču nākas rēķināties ar haizivju uzbrukumiem.

Pērn jūlijā haizivs uzbrukumā šajā rajonā pavisam netālu no krasta dzīvību zaudēja divas tūristes — 68 gadus veca austriete un aptuveni 40 gadus veca rumāniete. Uzbrukumi notikuši 600 metru attālumā viens no otra. Britu tabloīds "Daily Mail" toreiz rakstīja, ka glābēji esot tikuši brīdināti par haizivju atrašanos tuvumā pludmales kūrorta aptuveni 15 minūtes pirms uzbrukuma austriešu pensionārei, tomēr esot pasmējušies par brīdinājumu.

Savukārt 2020. gadā haizivs uzbrukumā Hurgadā ukraiņu puika zaudēja roku, bet ēģiptiešu gids — kāju. 2018. gadā plēsoņas uzbrukumā dzīvību zaudēja čehu tūrists, bet 2015. gadā — vācu tūrists. 2010. gadā piecu dienu laikā Šarmelšeihā haizivis pamanījās sarīkot piecus uzbrukumus neparasti tuvu krastam, nogalinot vācu tūristu un ievainojot četrus citus.