"Meduza", kuras galvenais birojs atrodas Rīgā, publikācijas ievadā norāda: "Kopš pirmajām iebrukuma dienām "Meduza" ir detalizēti izmeklējusi un atspēkojusi Krievijas militārās propagandas argumentus. Un, lai gan daudziem no mums viņas tēzes šķiet smieklīgas un nepārliecinošas, jāatzīst, ka propaganda darbojas. Pat mūsu lasītāju vidū ir tādi, kas turpina rast attaisnojumus iebrukumam Ukrainā. Mēs nolēmām uzklausīt šos cilvēkus - un lūdzām viņiem paskaidrot, kāpēc viņi atbalsta kara turpināšanu. Dažu dienu laikā mēs saņēmām simtiem detalizētu atbilžu, rūpīgi tās izpētījām un nolēmām dažas vēstules publicēt. Mēs ceram, ka taspalīdzēs saprast, ko darīt tālāk - kā apturēt karu, kā mainīt politisko režīmu Krievijā."

Andrejs,

35 gadi, Volgograda

Karš beidzas, kad uzvar viena puse. Krievijas sakāve nozīmēs nacionālu pazemojumu, ko nevar pieļaut. Tāpēc ir jāuzvar – izvēles vairs nav. Ukraina nemeklē mieru . Viņi tikai prasa vairāk ieroču un apšaudītu Krievijas pilsētas. Ir izliets pārāk daudz asiņu, lai vienkārši pateiktu "paldies visiem, ejam katrs uz mājām."

Aleksejs,

24 gadi, Jakutska

Jautājums par kara atbalsta iemesliem patiesībā tiek izvirzīts nepareizi. Es neatbalstu karu, bet es arī nevēlos, lai Krievija zaudētu. Šajā gadījumā visiem būs sliktāk, un pasaule, pie kuras mēs esam pieraduši, zaudējuma gadījumā noteikti sabruks un iestāsies vēl lielāka tumsa. Karš ir nepareizs, bet zaudējums ir nepieņemams.

Pāvels

30 gadi, Vācija

Es neatbalstu karu, bet nolēmu uzrakstīt komentāru, jo cilvēki, kas cenšas atrast attaisnojumus karam, tiek pielīdzināti tiem, kas to atbalsta.

Esmu dusmīgs uz abām konflikta pusēm. Par Krieviju - jo viņa uzsāka stulbu asinskāru karu, kas katru dienu noved pie bezjēdzīgām slepkavībām. Esmu dusmīgs uz valstīm, kuras atbalsta Ukrainu, jo tās neaicina nekavējoties pārtraukt karadarbību, tas ir, izbeigt bezjēdzīgas slepkavības. Tā vietā šīs valstis apgādā valsti ar ieročiem, zinot, ka tas tikai palielina upuru skaitu.

Sergejs

38 gadi, pilsēta nav norādīta

Es neatbalstu karu. Bet diemžēl šobrīd mana dzimtene (Krievija-red.) saskaras ar eksistenciālu jautājumu. Es nevēlos sabrukumu, savas valsts iznīcināšanu. Man ir jautājumi SVO (speciālās kara operācijas -red.) rosinātājiem. Bet vispirms ir jāatrisina eksistenciālais jautājums.

Anonīmais lasītājs

38 gadi, pilsēta nav norādīta

Vienīgais, kas ir sliktāks par karu, ir zaudēts karš. Tā bija traka kļūda to sākt, bet tagad mums tas ir jāuzvar. Es neatbalstu Putinu, sasodīts.

Dmitrijs

35 gadi, Maskava

Sākotnēji un konsekventi iebildu pret karu. Tomēr laika gaitā sakrājās nogurums no notiekošā, no pastāvīgām bailēm par sevi un draugiem, no ārvalstu medijiem, kuri rakstīja, ka ar krieviem kaut kas jādara.

Ir arī izpratne, ka, ja nevarēs izkļūt no situācijas, nezaudējot seju vai nezaudējot globāli, tad dzīve Krievijā kļūs dramatiski sliktāka. Pasaules vēsturē ir vairāki piemēri, kas par to runā.

Tomēr karš vienmēr ir slikts, un tas nes tikai asinis, nāvi un sakropļotus likteņus. Lēmums to sākt bija nepareizs, tas ir fakts, taču tagad situācija ir sasniegusi stadiju, kad vairs nav vērts zaudēt.

Oļegs

27 gadi, pilsēta nav norādīta

Es atbalstu karu, jo uzskatu, ka Volodimira Zelenska prezentētais un “kolektīvo Rietumu” atbalstītais “miera plāns”, ļoti iespējams, nodarīs Krievijai tādus postījumus, ka nav pārliecības, ka tā to pārdzīvos. Un es apzinos, ka šajā gadījumā mana labklājība, mana drošība un pasliktināsies daudz vairāk nekā ja Krievijas armijai izdosies nodarīt Ukrainas bruņotajiem spēkiem pietiekamus postījumus, lai galu galā miers būtu kompromiss.

Anonīmais lasītājs

36 gadi, Tjumeņa

Es neatbalstu karu “Z” izpratnē. Kā Krievijas iedzīvotājs uzskatu, ka karaspēka ievešana Ukrainā ir kļūda, un izvešana ir noziegums. Es netaisos maksāt reparācijas par citu kļūdām nākamos 20 gadus. Neviens nerunā ar zaudētāju pusi.

Es neņemšu rokās ieročus. Var teikt, ka esmu novērotājs, kurš neatbalsta Ukrainu. Es tur biju desmitiem reižu pirms Maidana un zinu, kā valstī mainījās noskaņojums un likumi. Ja tur ceļ Eiropas valsti, tad tā būs līdzīga frankisma Spānijai vai Salazara Portugālei , kas ne ar ko neatšķiras no Putina Krievijas Federācijas.

Viktorija

28 gadi, Sanktpēterburga

Sākotnēji man bija negatīva attieksme pret karu ar Ukrainu, kā arī pret jebkādām militārām darbībām. Bet ar laiku, redzot, cik liels ir naids pret Krieviju un krieviem, prieks par Krimas tilta spridzināšanu, aktīvo ieroču piegādi Ukrainai no Rietumiem, sāku saprast, ka rusofobija un citas lietas, kas iepriekš šķita man stulba propaganda ne vienmēr ir meli. Karš vienmēr ir skumjas, bet dažreiz nepopulāri lēmumi ir pareizi.

Nikolajs

27 gadi, Austrija

Es domāju, ka Rietumu viedoklis nav pilnīgi pareizs, un es piekrītu Putina terminoloģijai par vienpolāru pasauli ar dubultiem standartiem. Es uzskatu, ka Rietumi paši “sašūpoja laivu” un padarīja Krievijas valdību atbildīgu par notikušo. Turklāt pastāvīgais finansiālais atbalsts un ieroču pumpēšana liek Ukrainas režīmam turpināt karu un neveikt sarunas.

Artjoms

40 gadi, Berlīne

Pirmkārt, es atbalstu nevis karu, bet gan krievu tautu un Krievijas intereses. Sākumā es ļoti iebildu, bet līdz ar notikumu attīstību mainīju savu skatījumu.

Es dzīvoju Vācijā jau 20 gadus un nekad neesmu redzējis tādu propagandu. Rietumu politiķi un mediji ir ieņēmuši absolūti vienpusēju pozīciju: Krievija ir agresors, Ukraina ir varonīga valsts, Putins vienmēr kļūdās, visi skatās Zelenska mutē. Tie, kas ieņem citu amatu, tiek izstumti no informatīvās telpas.

Rietumeiropas valstis ir izrādījušās pilnīgi vājprātīgas un rīkojas pēc ASV pavēlēm. Ukrainu tieši kontrolē amerikāņi. Šis konflikts pilnībā pierāda, ka Rietumeiropā nav neatkarīgu valstu, un Austrumeiropā to praktiski vairs nav.