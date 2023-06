"No Ukrainas Bruņoto spēku puses šodien nav vērojamas provokācijas, kas būtu adresētas mums. Pārsteigumi mūs gaidīja no citas puses. Neilgi pirms iziešanas [no Bahmutas] mēs konstatējām aizdomīgu aktivitāti uz mūsu virzīšanās ceļiem. Mēs izsaucām tiesībsargājošās iestādes un atradām apmēram 10 vietas, kur bija novietoti desmitiem spridzekļu, sākot ar simtiem prettanku mīnu un beidzot ar tonnām plastikas sprāgstvielu. Šos lādiņus izlika Aizsardzības ministrijas pārstāvji," paziņoja Prigožins.

Viņš arī uzsvēra, ka šie spridzekļi bija novietoti aizmugures zonā, tātad varēja būt paredzēti tikai vagneriešiem.

Prigožins 25.maijā pavēstīja, ka tiek sākta vagneriešu izvešana no Bahmutas. Ukrainas Aizsardzības ministrija apstiprināja, ka piepilsētā šīs vienības jau aizstāj Krievijas armijas karavīri, tomēr pašā pilsētā vagnerieši vēl palikuši.