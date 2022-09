"Mēs neko neesam sākuši." Putins paziņo, ka Krievija kara dēļ neko nav zaudējusi, bet gan ieguvusi

"Neko mēs neesam zaudējuši. Un neko nezaudēsim. Galvenais ieguvums ir mūsu suverenitātes stiprināšana. Jā, notiek zināma polarizācija, bet, es uzskatu, gan pasaulē, gan valsts iekšienē tas nāk tikai par labu.

Jo viss nevajadzīgais, kaitīgais un viss, kas mums traucē iet uz priekšu, tiks atrauts, mēs uzņemsim apgriezienus, attīstības tempus, jo mūsdienu attīstība var būt balstīta tikai uz suverenitāti.

Visi mūsu soļi šajā virzienā ir vērsti uz suverenitātes stiprināšanu. Un otrs un pats galvenais. Gribu to uzsvērt vēlreiz. Tas skan bieži. Mēs neko neesam sākuši no karadarbības viedokļa, bet mēģinām tikai pabeigt," foruma sēdē sacīja Putins.

Iepriekš BBC Krievu dienests pēc informācijas no avotiem aprēķinājis, ka līdz 2. septembrim karā Ukrainā gājušas bojā 6024 Krievijas militārpersonas.

"Priekšstatu par to, cik daudz bojāgājušo nav nonācis mūsu sarakstā no oficiālajiem ziņojumiem, sniedz informācija no kapsētām. Katru nedēļu dažādās Krievijas apdzīvotās vietās atrodam jaunas liecības par Krievijas militārpersonu bērēm, par kurām neziņo vietējās varasiestādes.

Pamatojoties uz šiem novērojumiem, varam pieņemt, ka apstiprināto zaudējumu saraksts, ko veic BBC, varētu saturēt vismaz par 40-60% mazāk bojāgājušo vārdu, nekā reāli apglabāts Krievijā," teikts materiālā.

Citā izmeklēšanā laikraksts noskaidrojis, ka karā Ukrainā gājuši bojā vismaz 900 Krievijas elitārie specvienības, jūras kājnieku un desanta militārie speciālisti, kuru ilggadējai sagatavošanai tiek tērēti miljoniem dolāru, vēsta "The Insider".