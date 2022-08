No Ukrainas izbraukuši vēl četri kuģi ar lauksaimniecības precēm

Divi kuģi izbraukuši on Čornomorskas, viens no Odesas un viens on Pivdennijas ostas.

Līdz ar šiem četriem kuģiem kopējais kuģus skaits, kas Ukrainas ostas pametuši, kopš 22. jūlijā tika noslēgta vienošanās par ostu atbloķēšanu, sasniedzis 31, liecina mediju aplēses.

Viens no kuģiem ved 14 000 tonnu cukurbiešu uz Dienvidkorejas ostu Kunsanu, divi kuģi ved kopumā 9300 tonnu augu eļļas, vēl viens kuģis - 10 000 tonnu kviešu.

Svētdien Turcijā tiks veikta piecu kuģu pārbaude. Četri no tiem ir tukši un dosies pēc kravām uz Ukrainu, bet viens jau atbraucis ar lauksaimniecības preču kravu no Ukrainas.

Naktī uz svētdienu Krievija atkal apšaudīja Odesu un nodarīja postījumus lauksaimniecības uzņēmumam, tādējādi cita starpā pārkāpjot arī vienošanos par Ukrainas labības eksportu, pavēstīja Odesas apgabala militāri civila administrācija.