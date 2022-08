"Ieguvumi ir acīmredzami - kopā ar Krieviju ziemā ir daudz siltāk un komfortablāk nekā lepnā vientulībā ar izslēgtu gāzes plīti un aukstu radiatoru," savā "Telegram" kanālā rakstīja Medvedevs, norādot, ka "demokrātijas cena" un "vēlme sodīt" Krieviju, kas "ar savu darbību Ukrainā nav nodarījusi pāri nevienam ES pilsonim", ir tāda, ka eiropieši pat esot spiesti mazgāt tualetes papīru...

"Mēs vēlamies, lai ES pilsoņi ne tikai klusi paustu neapmierinātību ar savu valdību rīcību, bet arī izteiktu kaut ko skaidrāku. Piemēram, saucot viņus pie atbildības un sodot par viņu acīmredzamo muļķību. Īpaši, ja "Eiropas demokrātijas cena" ir aukstums dzīvokļos un tukši plaukti ledusskapjos, tad šāda "demokrātija" ir domāta neprātīgajiem. Tāpēc īsā laika posmā no amata ir atkāpušies jau četri Eiropas valstu valdību ministri. Lai viņiem labi klājas. Un tās noteikti nav beigas. Vēlētāju balsis ir spēcīgs sviras efekts pat visstingrākajiem politiķiem," rakstīja Medvedevs.

Viņš atsaucās arī uz socioloģiskajām aptaujām, saskaņā ar kurām "no trim ceturtdaļām līdz 90 procentiem ES pilsoņu kategoriski nevēlas piedalīties militāros pasākumos Kijivas režīma pusē", tāpat vairāk nekā puse nevēloties pārtraukt kontaktus ar Krieviju. Viņš gan neprecizēja aptauju avotu.

"Tajā pašā laikā vienkāršie pilsoņi, spriežot pēc sabiedriskās domas aptauju rezultātiem, nav zaudējuši veselo saprātu. Vairāk nekā puse ES valstu iedzīvotāju nemaz nedeg vēlmē pārtraukt kontaktus ar Krieviju. Viņi vēlas pilnvērtīgas attiecības, kā tas bija agrāk. Viņi vēlas normālus personiskus kontaktus, Krievijas enerģiju savos katlos, mūsu tirgu savām precēm, veiksmīgu tirdzniecību, mūsu tūristus savos muzejos un kafejnīcās.

Protams, viņu smadzenes ir izskalotas. Taču fekāliju spiedienam propagandas kanalizācijā ir robežas. Sabiedrības apziņa sāk slāpt ciniskos melos, kas ar sūro straumi plūst uz nogurušo eiropiešu galvām. Aukstums radiatoros ir Eiropas solidaritātes siltums un cenu kāpums pārtikas veikalos ir minimālais maksājums par Eiropas demokrātijas saglabāšanu," lasāms Medvedeva ierakstā.

"The Insider" detalizēti izpētījis Medvedeva teikto un norāda, ka tas ir pilnīgi nepamatots. Kā pierādījumu žurnālisti min Eiropas Parlamenta struktūru veiktās aptaujas rezultātus, saskaņā ar kurām 87% ES 27 valstu iedzīvotāju sagaida, ka varas iestādes samazinās enerģētisko atkarību no Krievijas, 57% atbalsta ES reakciju uz Krievijas agresiju, kopumā 80% aptaujāto piekrīt ekonomiskajām sankcijām pret Krieviju un 70% piekrīt finansiālajam atbalstam un ieroču nodošanai Ukrainai.

Tāpat nav skaidrs, par kādu tualetes papīra mazgāšanu tiek runāts. "The Insider" norāda, ka, piemēram, tā dēvētajam atkārtoti lietojamajam tualetes papīram nav nekāda sakara ar naudas taupīšanu. Produkts tirgū parādījās jau 2020. gadā, ražotāji to pozicionēja kā ekoloģisku risinājumu, kas ļauj glābt daudzus kokus no izciršanas, un paļāvās uz videi draudzīgu pircēju. Tiesa, ES šis produkts tā arī nav kļuvis populārs.

Kā norāda "Radio Free Europe/Radio Liberty", Medvedeva tēzi par eiropiešiem, kas ES iestāžu ekonomiskās politikas dēļ ir spiesti mazgāt tualetes papīru, izplatīja Krievijas federālie plašsaziņas līdzekļi, jo īpaši televīzijas kanāla "Russia-1" ziņu raidījums "Vesti" un ziņu aģentūra "RIA Novosti".