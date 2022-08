Moldovas karogs. (Foto: unsplash.com)

Krievija ierobežo importu no Moldovas, jo produktos konstatēti "bīstami karantīnas objekti"

Pasaulē Jauns.lv / LETA

Krievija no 15.augusta aizliegusi pārtikas produktu importu no 31 Moldovas reģiona, atļaujot to ievešanu tikai no trim reģioniem, otrdien paziņojušas Krievijas varasiestādes.