Medvedevs salīdzina Zelenski ar Hitleru

Medvedevs ierakstā vietnē "Telegram" salīdzinājis Zelenska sacīto ar vācu diktatora Ādolfa Hitlera idejām.

"Galvenais ukraiņu klauns ierosināja "saukt pie atbildības visus Krievijas iedzīvotājus". Pēdējo reizi Ādolfs Hitlers mēģināja īstenot šādas idejas attiecībā uz veselu tautu. Vai jums ir vēl kādi jautājumi par Ukrainas varas būtību?" raksta bijušais Krievijas prezidents.

Šādi komentāri no Medvedeva saņemti pēc tam, kad Zelenskis pauda viedokli, ka Rietumvalstīm vajadzētu aizliegt iebraukšanu visiem Krievijas pilsoņiem.

Pirmdien publicētā intervijā ASV laikrakstam "The Washington Post" Zelenskis sacīja, ka "vissvarīgākās sankcijas ir robežu slēgšana tāpēc, ka krievi atņem svešu zemi". Viņš pateica, ka krieviem vajag "dzīvot savā pasaulē, kamēr viņi nemainīs savu filozofiju".

"Lai kādi būtu krievi.. lai viņi brauc uz Krieviju," sacīja Zelenskis. "Tad viņi sapratīs. Viņi teiks: Šis [karš] nekādi neattiecas uz mums. Visi iedzīvotāji nevar būt atbildīgi, vai ne? Var gan. Iedzīvotāji ievēlēja šo valdību un necīnās ar to, nestrīdas ar to, nekliedz uz to," sacīja Ukrainas prezidents.

"Vai tev nav vajadzīga šī izolācija? Tu saki visai pasaulei, ka tai jādzīvo pēc taviem noteikumiem. Tad ej un dzīvo tur. Tas ir vienīgais veids, kā ietekmēt Putinu," sacīja Zelenskis, vēršoties pie Krievijas pilsoņiem.

