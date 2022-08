Zelenskis: "Amnesty International" pārliek agresora atbildību uz upuri

Viņš arī uzsvēra, ka Krievijas karaspēka ceturtdien ar artilēriju veiktā Doneckas apgabala Toreckas pilsētas apšaude, nogalinot astoņus un ievainojot četrus cilvēkus sabiedriskā transporta pieturā, ir kārtējais ciniskais un aprēķinātais Krievijas terora akts.

"Viņi zināja, kur sit, un acīmredzot gribēja, lai cilvēki ciestu. Par šo un tūkstošiem citu Krievijas teroristu noziegumu mēs neredzam skaidrus un savlaicīgus ziņojumus no dažu starptautisko organizāciju puses. Bet mēs šodien ieraudzījām pavisam citādu "Amnesty International" ziņojumu, kas diemžēl mēģina amnestēt valsti - teroristu un pārlikt atbildību no agresora uz upuri," savā videouzrunā paziņoja Zelenskis.

Viņš atzīmēja, ka nav un nevar būt pat hipotētiska nosacījuma, pēc kura Krievijas triecieni Ukrainai kļūtu attaisnojami. "Agresija pret mūsu valsti ir nekādi neizprovocēta, iekarojoša un atklāti teroristiska," sacīja Ukrainas prezidents.

"Ja kāds veido atskaiti, kurā upuris un agresors it kā esot kādā ziņā vienādi, ja tiek analizēti kaut kādi dati par upuri, bet tiek ignorēts tas, ko šajā laikā darījis agresors, tad ar to nevar samierināties," piebilda Zelenskis.

Viņš atgādināja, ka Krievijas veiktajās Ukrainas apšaudēs ir sabojātas vai pilnīgi iznīcinātas apmēram 200 dažādu konfesiju kulta celtnes, aptuveni 900 medicīnas iestādes, vairāk nekā 2200 izglītības iestāžu, desmitiem universitāšu, simtiem skolu un bērnudārzu.

"Okupanti vairākkārt apzināti apšaudīja ar artilēriju un mīnmetējiem cilvēku rindas pēc ūdens, evakuācijas autobusus, vairākkārt apšaudīja sabiedriskā transporta pieturas. Krievijas armija neatturējās pat no triecieniem pret memoriāliem un kapsētām, pret karagūstekņu nometni Oleņivkā. Un ziņojumu par to nez kāpēc nav," uzsvēra Zelenskis.

Viņš nosauca "Amnesty International" ziņojumu par "amorālu izlasi", kas palīdz valstij - teroristam.

"Katrs, kas amnestē Krieviju un kas mākslīgi rada tādu informatīvu kontekstu, ka kādi teroristu triecieni it kā būtu attaisnojami un it kā būtu saprotami, nevar nesaprast, ka ar to palīdz teroristam. Ja jūs veidojat tādus manipulatīvus ziņoijumus, tad ar viņiem dalāt arī atbildību par cilvēku iznīcināšanu," rezumēja Ukrainas prezidents.

"Amnesty International" ceturtdien izplatītajā ziņojumā teikts, ka Ukrainas karavīri, cenšoties atvairīt Krievijas iebrukumu, pakļauj briesmām mierīgos iedzīvotājus, izveidojot bāzes un izvietojot ieročus dzīvojamo namu rajonos, arī skolās un slimnīcās.

Ukrainas prezidenta biroja vadītāja padomnieks Mihailo Podoļaks, ceturtdien izsakoties par šo ziņojumu, tviterī norādīja, ka "Amnesty International" ir iesaistījusies Krievijas dezinformācijas un propagandas kampaņā.