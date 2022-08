Kuģis "Razoni", kam ir Sjerraleones karogs, devies uz Libānas ostu Tripoli ar kukurūzas kravu.

Pa ceļam kuģis piestās Stambulā, kur to pārbaudīs pagājušajā nedēļā atklātajā Ukrainas labības eksporta kopīgajā koordinācijas centrā. Tajā strādā civilais un militārais personāls no Ukrainas un Krievijas, kā arī Turcijas un ANO pārstāvji. Viņu galvenais uzdevums ir uzraudzīt, lai Ukrainas kuģi ar labības kravām droši pārvietojas pa noteiktajiem maršrutiem, kā arī uzraudzīt pārbaudes, vai kuģos uz Melno jūru un no tās netiek vesti aizliegti ieroči.

Ukraina un Krievija 22.jūlijā Stambulā parakstīja atsevišķas vienošanās ar Turciju un ANO par graudu eksporta atsākšanu no Melnās jūras ostām.

Ar ANO un Turcijas starpniecību panāktās vienošanās paredz izveidot drošus koridorus, pa kuriem Ukrainas kuģi var ienākt un izkļūt no trim Melnās jūras ostām Odesā un tās apkaimē.

Ukrainas lauksaimniecības sektors ir svarīgs labības avots pasaules tirgos, īpaši Tuvajos Austrumos un Āfrikā, kur situācija ap pārtikas nodrošinājumu ir sevišķi saspringta.