Cilvēki uzturā lieto ūdeni no peļķēm. Ūdensapgādes problēma Mariupolē kļūst arvien kritiskāka

"Ūdensapgāde. Dzeramā ūdens problēma uzņem apgriezienus. Tik ļoti, ka tas vienkārši nav, it īpaši tur, kur okupanti ziņoja par ūdens padeves atjaunošanu. Cilvēki ir spiesti burtiski vākt tehnisko ūdeni no peļķēm, kas izveidojušās cauruļu plīsumu vietās, lai to izmantotu uzturā," viņš teica.

Cilvēki Mariupolē ņem ūdeni no peļķēm. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Mariupolē katru dienu 10-15 cilvēki sūdzas par holeras vai dizentērijas simptomiem.

Andrjuščenko arī sacīja, ka iebrucēji nozaguši pilsētas strūklaku.

Turklāt, pēc Andrjuščenko teiktā, iebrucēji tuvākajā laikā plāno mobilizēt ieslodzītos, kuri atrodas Mariupoles pirmstiesas izolatorā.