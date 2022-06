"Gazprom" uz pusi samazinājis dabasgāzes piegādes Slovākijai

SPP vēsta, ka saņēmis tikai 50% no daudzuma, kāds saskaņā ar līguma bija jāsaņem šodien.

Slovākija atklāja, ka pēdējās dienās dabasgāzes plūsma no Krievijas samazinājusies pakāpeniski. Otrdien no Krievijas tika piegādāts par 10% mazāk gāzes, trešdien par 15% mazāk un ceturtdien par trešo daļu mazāks apjoms.

Tomēr patērētājiem gāzes trūkums nedraud, jo vietējās gāzes krātuves ir piepildītas par 52%.

Slovākija vēl nesen iegādājās 80% no tai nepieciešamās gāzes no Krievijas. Līdz 2009.gadam tā iepirka no Krievijas pat 100%.

Kopš tā laika Slovākija ir pakāpeniski mazinājusi savu atkarību no Krievijas dabasgāzes un tagad gatavojas iespējamībai, ka gāzes piegāde no Krievijas var pārtrūkt pa visam.