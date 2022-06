Zelenskis pieņem uzaicinājumus uz G7 un NATO samitiem šomēnes

Zelenskis rakstīja tviterī, ka "ar pateicību pieņēmis uzaicinājumu" no Vācijas kanclera Olafa Šolca, kurš no 26. līdz 28.jūnijam uzņems G7 līderus Elmavas pilī Bavārijā, un no NATO ģenerālsekretāra Jensa Stoltenberga, kura vadītās alianses samits notiks no 29. līdz 30.jūnijam Madridē.

Ukrainas prezidents neprecizēja, vai viņš piedalīsies šajos samitos klātienē, vai uzrunās dalībniekus aizsargātas videokonferences formātā, ko viņš jau darījis iepriekš.

NATO dalībvalstis priecāsies par Zelenska piedalīšanos nākamajā alianses samitā Madridē klātienē, ja tas būs iespējams, bet ir gatavi uzklausīt Ukrainas līdera uzrunu aizsargātas telekonferences formātā, ja viņa personīga klātbūtne nebūs iespējama, preses konferencē Briselē trešdien sacīja NATO ģenerālsekretārs Jenss Stoltenbergs.

Viņš atgādināja, ka prezidents Zelenskis jau uzrunāja NATO samita dalībniekus martā un ka viņam šāda iespēja būs atkal Madrides samita gaitā pēc divām nedēļām.

Atbildot uz žurnālistu jautājumu, vai tas, ka šobrīd tiek izskatīts Ukrainas pieteikums dalībai Eiropas Savienībā, ir pietiekams iemesls, lai atgrieztos pie Ukrainas pieteikuma dalībai NATO, Stoltenbergs sacīja, ka šobrīd galvenā prioritāte ir palīdzība Ukrainai Krievijas agresijas atvairīšanā.