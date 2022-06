Tūkstošiem migrantu pāri visai Meksikai dodas uz ASV

Zīmīgi, ka migrantu ceļš sācies laikā, kad Amerikas Savienotajās Valstīs (ASV) sācies Amerikas samits. Šā gada tēma ir "Ilgtspējīgas, noturīgas un taisnīgas nākotnes veidošana".

Atsaucoties uz lieciniekiem, ziņu aģentūra “Reuters” ziņo, ka aptuveni seši tūkstoši cilvēku pametuši Meksikas pilsētu Tapačulu. Migrantu kolonnas organizators Luiss Garsija Viljagrans (Luis Garcia Villagran) stāsta, ka karavānā ir dažādu tautību cilvēki, kuri bēg no grūtībām savās mītnes zemēs, tostarp daudzi ir no Venacuēlas, Kubas un Nikaragvas.

“Tās ir valstis, kas sabrūk no nabadzības un vardarbības,” viņš teica. “Mēs ļoti mudinām tos, kas apmeklē samitu... skatīties, kas notiek, un kas vēl varētu notikt Meksikā, ja kaut kas drīzumā netiks darīts.”

Daudzi migranti, tostarp bērni, sāka savu ceļojumu agri no rīta lietus laikā, dodoties pāri šosejas joslām, viņi bija tērpušies lietusmēteļos un rokās turēja lietussargus. “The Guardian” ziņo, ka aptuveni 70% no migrantiem ir sievietes un bērni. Lai nonāktu drošībā, viņi ir gatavi šķērsot visu Meksiku. Lielākajai daļai ir tikai viens kurpju pāris, dažiem no tiem tikai pludmales čības.

35 gadus vecais migrants no Kolumbijas - Robinsons Rejs (Robinson Reyes) “Reuters” stāsta, ka viņš cer, ka migrantu kustība pievērsīs samita līderu uzmanību. “Mēs gribam nākotni mūsu bērniem... mēs gribam šķērsot Meksiku bez problēmām,” viņš teica.

Sagaidāms, ka jau šonedēļ ASV prezidents Džo Baidens paziņos par reģionālo migrācijas paktu.

Lielas migrantu karavānas no Centrālamerikas uz ASV virzījās arī 2018. un 2019. gadā, kad ASV prezidents bija Donalds Tramps. Migrantu kolonnu Tramps centās izmantot, lai spēcinātu savu vēstījumu par nekontrolētu imigrāciju un palīdzētu republikāņu kandidātiem 2018. gada vēlēšanās. Savukārt 2019. gadā ASV augstākā tiesa nolēma, ka prezidents Donalds Tramps drīkst novirzīt vair''akus miljardus ASV dolāru no Aizsardzības ministrijas līdzekļiem sienas būvēšanai gar Meksikas robežu, lai apturētu nelegālo migrantu plūsmu no Meksikas. Šis bija viens no galvenajiem solījumiem Trampa veiksmīgajai prezidenta vēlēšanu kampaņā 2016. gadā. Jāpiebilst, ka Trampa solījumi par sienas būvniecību radīja saspīlējumu starp ASV un Meksiku.

Arī pērnajā gadā bija vērojama liela migrantu plūsma, kas šķērsoja ASV un Meksikas robežu nelegāli.