Baltkrievijā apzog arī pašus okupantus

Sirotāji izmantoja kurjerpasta CDEK pakalpojumus, bet tagad atklājies, ka no 69 lielgabarīta sūtījumiem 45 nav izsniegti vai nav atrodami datu bāzē. Telegram kanāls Belaruski Gajun bija publicējis video no pasta nodaļas, vēstot, ka Krievijas karavīri no Moziras vienā dienā nosūtīja vairāk nekā divas tonnas mantu uz Altaja apgabalu, Omsku, Novosibirsku, Čitu, Maskavu un citām vietām.

Salaupītā vidū bijuši 1725 kilogrami instrumentu, 395 kilogrami rezerves daļu, pārējā klāstā redzēti televizori, kondicionētāji, elektroskrejritenis, bagāžnieka vāks, teltis, alkohols, apģērbs. Vislielākā paka 450 kilogramu svarā nosūtīta uz Rubcovsku Altajā, tajā bijuši instrumenti, skandas, galds un telts. Neviena paka nesvēra mazāk par 50 kilogramiem.

Pārtvertās telefonsarunas liecina, ka Krievijā tuvinieki uzbrukumu Ukrainai uztver kā iespēju iedzīvoties un marodierismu iesaukuši par “specoperāciju māju iztīrīšanā”. Kādu okupantu Harkivas apgabalā tēvs dēvē par savu sponsoru, iesaka nesūroties par zemo algu, bet to kompensēt ar dārgiem automobiļiem, izjaucot rezerves daļās mersedesus. Zaldāts gan žēlojas, ka mašīnas savāc komandieri vai pat vienkārši sašauj. Šīs sarunas nobāl, salīdzinot ar kāda cita okupanta sievas aicinājumu izvarot hohlietes, tikai neaizmirstot izsargāties.