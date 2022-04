Zelenskis komentējis Makrona aicinājumus neapsūdzēt Krieviju genocīdā

"Tāpēc mums ir ļoti svarīgi neļaut viņiem [ieņemt visu Donbasu], noturēties, jo šī kauja var ietekmēt visa kara gaitu," sacīja Zelenskis intervijā telekanālam CNN.

"Jo es neuzticos Krievijas bruņotajiem spēkiem un Krievijas vadībai. Tāpēc, kā mēs saprotam, fakts, ka mēs viņus atsitām un viņi devās prom, bēga prom no Kijivas, no ziemeļiem, no Černihivas, no tā virziena, tas nenozīmē, ka, ja viņi spēs ieņemt Donbasu, viņi nedosies tālāk uz Kijivu," paskaidroja Ukrainas prezidents.

Komentējot Francijas prezidenta Emanuela Makrona aicinājumu neapsūdzēt Krieviju, ka tā Ukrainā pastrādājusi genocīdu, jo šādas apsūdzības var novest pie "verbālas eskalācijas", Zelenskis teica, ka Makronam vajadzētu ierasties Ukrainā, lai savām acīm redzētu pierādījumus par Krievijas karaspēka pastrādātajām zvērībām.

"Es domāju, ka viņš vēlas spert dažus soļus, lai nodrošinātu, ka Krievija piedalās dialogā.

Es viņam teicu, ka gribu, lai viņš saprastu, ka tas nav karš, bet nekas cits kā genocīds. Es uzaicināju viņu ierasties, kad viņam būs tāda iespēja.

Viņš atbrauks un redzēs, un esmu pārliecināts, ka viņš sapratīs," sacīja Ukrainas prezidents.

