Apprecēja Krievijas vadoņa meitu, bet tagad netiek uz dzimteni: karš Ukrainā Putina znotam izbojā dzīvi

42 gadus vecais celtniecības speciālists Jorits Josts Fāsens, kurš Rietumu presē pazīstams kā "Putina znots" jau 16 gadus dzīvo Maskavā, viņš martā stāstīja Nīderlandes izdevumam "Follow the Money". "Kādreiz es gribēju atgriezties Nīderlandē, bet mana dzīve Maskavā mani pilnībā apmierina," žurnālistiem sacīja Fāsens.

Kara jūrnieka dēls Fāsens ir dzimis Leidenē. Maskavā uzņēmējs dod priekšroku luksusa kategorijas mājokļiem. Piemēram, viņš īrēja četristabu dzīvokli dzīvojamajā kompleksā "Šuvalovskis", kas atrodas Mičurinas prospektā divus soļus no Maskavas Valsts universitātes fundamentālās medicīnas fakultātes ēkas. Tur mācījusies viņa (nu jau bijusī) sieva Marija Voroncova — bērnu endokrinoloģe, Vladimira Putina vecākā meita.

Žurnālistiem neizdevās precīzi noteikt, kad iepazinās Fāsens un Putina meita, taču vēl 2000. gadu vidū Marija Voroncova, kurai tolaik bija nedaudz pāri 20 gadiem, sociālajos tīklos publicēja fotogrāfiju no brauciena uz Nīderlandi, kur viņa piedalījās karnevālā par godu Karalienes dienai.

Alus mīļotājs

Tajā piedalījās arī Leidenes alus mīļotāju studentu kluba "G8 Beerlog" biedri, kuru dibināja Jorits Fāsens, izpētīja "Meduza" kopā ar telekanālu "Настоящее время".

2005. gadā, Nīderlandes laikrakstos parādījās Jorita, un Voroncovai ļoti līdzīgas meitenes kopbilde. Attēlā viņa palīdz Fāsenam līmēt sludinājumu ar seriāla "Kaimiņi" zvaigznes, austrāliešu aktrises Deltas Gudremas portretu.

Fāsens, kuram tolaik bija 25 gadi, šādus sludinājumus kāra Nīderlandes pilsētu Heldera un Julianadorpa ielās. Sludinājumā bija norādīts Fāsena tālruņa numurs un atlīdzības apmērs par palīdzību meitenes meklēšanā — 200 eiro.

Šim stāstam uzmanību pievērsuši vietējie mediji. Fāsens stāstīja reportieriem, ka ar Gudremu - vai kādu, kas viņai ļoti līdzinātos - viņš esot iepazinies kādā no Amsterdamas bāriem. Taču Gudrema neatstāja telefonu Fāsenam.

Vai aktrises meklējumi vainagojušies panākumiem, nav skaidrs, tomēr pēc četriem gadiem, 2009. gadā, Jorits Fāsens kopā ar Mariju Voroncovu jau dzīvoja respektablajā Leidenes Vorshotenas priekšpilsētā. Divu penthausu kopējā vērtība dzīvojamā kvartāla "Krimwijk" augšējā stāvā (var tulkot kā "Krimas rajons"), kurus iegādājās Faasens saskaņā ar kadastra ierakstu bija 700 tūkstoši eiro.

Sadauza ar beisbola nūjām

Par to, ka vienā penthausā apmetušies Fāsens un Voroncova, rakstīja Leidenes laikraksta "Leidsch Dagblad" žurnālists Silvans Shonovens. Vietējie iedzīvotāji viņam stāstījuši, ka pāris periodiski redzēts lielveikalā "Albert Heijn". Pēc Shonovena raksta uz Vorshotenu aizbrauca Krievijas "GQ" žurnālisti, taču viņiem neizdevās atrast nevienu, kas redzētu Putina meitu savām acīm.

Vēlāk Fāsens vienu no penthausiem izlika pārdošanā. Kas attiecas uz raksta autoru par Fāsena petnhausiem, sarunā ar "GQ" viņš nopietni bažījās par savu drošību: "Pie mums šeit visi dzirdēja, kas notika ar baņķieri Matveju Urinu."

2010. gada 14. novembrī baņķiera Matveja Urina "Mercedes" aizšķērsoja ceļu BMW, pie kura stūres sēdēja Jorits Fāsens. Urina apsargi Fāsenu izvilka no mašīnas un piekāva ar beisbola nūjām. Dažas stundas vēlāk viņus un pašu baņķieri aizturēja Krievijas Federācijas Federālā apsardzes dienesta darbinieki ar pašreizējo iekšlietu Ministru Vladimiru Kolokoļcevu priekšgalā — tobrīd Maskavas Iekšlietu ministrijas vadītāju.

Tiesas sēdes Urina lietā turpinājās piecus gadus. Baņķierim piesprieda astoņarpus gadus ilgu cietumsodu. Rezultātā baņķieris zaudēja savu biznesu un bankrotēja.

Ieņem ievērojamus amatus

Maskavā Jorits Fāsens sāka parādīties dažus gadus pirms notikuma ar Urinu. Pakāpeniski viņš ieņēma ievērojamus amatus Vladimira Putina "tuvo aprindu" biedriem piederošajās Krievijas valsts un kompānijās.

Savu straujo karjeru viņš sāka ar ārpilsētas nekustamo īpašumu pārvaldes speciālista posteni kompānijā "Gazprombank-Invest". Pēc tam kļuva par "Stroitransgaz" viceprezidentu — vēl vienu gāzes monopolista meitasuzņēmumu. Tur viņam bija milzīgs kabinets un personīgā automašīna "Lexus", 2011. gadā rakstīja "Vedomosti".

Kā noskaidroja žurnālisti, līdz nesenam laikam Fāsens strādājis būvkompānijā "RG-development". 2013. gadā to nodibināja tuvs Putina draugs, biznesmenis Arkādijs Rotenbergs.

Ārkārtīgi noslēgts

Fāsens Maskavā piekopj ārkārtīgi noslēgtu dzīvesveidu. Piemēram, pēc divu Krievijas galvaspilsētā dzīvojošu Nīderlandes uzņēmēju teiktā, viņš nekad nav gājis uz pieņemšanām un svētkiem, kurus ik pa laikam rīkojusi vietējā diaspora.

Toties Fāsens bija pazīstams ar Marijas Voroncovas draugiem — piemēram, biznesmeni un "Sibur" direktoru padomes locekli Kirilu Šamalovu, Putina jaunākās meitas Katrīnas Tihonovas bijušo vīru.

Šamalovs sarakstījies ar Fāsenu, izriet no viņa elektroniskā pasta arhīva, kuram pieeju 2020. gadā ieguva žurnālisti. Sarakstē ir biļetes kopija uz Amsterdamu, kuru Šamalovs nosūtīja Fāsenam pirms sava brauciena uz Nīderlandi 2011. gada maijā, apspriešanās par balli Monako (marokāņu stilā), kā arī ielūgums uz biznesmeņa un Katerinas Tihonovas kāzām (Kāzas notika 2013. gadā, bet 2018. gadā Šamalovs un Tihonova izšķīrās).

Tas, ka Jorits Fāsens vairāk laika pavada Krievijā nekā Nīderlandē, varētu būt tieši saistīts ar Vladimira Putina vadīto ārpolitiku.

Pēc "Meduza" sarunbiedra, kas pazīstams ar Krievijas prezidenta tuvāko loku, teiktā, līdz 2014. gadam Fāsens un Voroncova vairākus mēnešus gadā dzīvojuši Nīderlandē. Taču, kā apgalvo avots, pēc tam, kad virs Donbasas tika notriekts Malaizijas "Boeing" (bojā gāja 298 cilvēki, no tiem 193 - Nīderlandes pilsoņi), Putins it kā uzstājis, lai viņa meita ar bērnu dzīvotu Krievijā; bet, ja tēvs grib redzēt dēlu, lai viņš biežāk ir Maskavā.

Astoņus gadus vēlāk - pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā sākuma - Fāsens nolēmis palikt Maskavā, stāsta avoti. Tiesa, ar Mariju Voroncovu viņš tobrīd jau bija izšķīries.

Biogrāfija neizskatās īpaši interesanta

Marija Voroncova izvēlas privāto dzīvi neafišēt. Tomēr ar savu tagadējo izredzēto viņa vismaz reizēm apmeklē pasākumus.

Jevgeņijs Nagornijs Voroncovas dzīvē ieņem īpašu vietu.

Viņa biogrāfija neizskatās īpaši interesanta: 2006. gadā, kad Faasens sāka veidot karjeru Krievijā, 18 gadus vecais Nagornijs studēja Maskavas Finanšu un juridiskās universitātes Muitas fakultātē. Vēlāk kļuva par galveno speciālistu kompānijā “Eirohim” (lielākais Krievijas minerālmēslu ražotājs).

Kopš 2016. gada Nagornijs soctīklus ir pametis — tagad viņš lido pa pasauli ar Mariju Voroncovu, ziņo avots, kuram ir pieeja aviopārlidojumu bāzei. Vēlāk, pēc tādām pašām ziņām, pārim parādījies bērns: viņš ceļo kopā ar vecākiem un viņam ir tēva uzvārds.

Drīz vien Vladimira Putina jaunais neoficiālais znots kļuva par gāzes ieguves kompānijas "Novatek" menedžeri — vēl nesen tās direktoru padomē ietilpa prezidenta draugs, biznesmenis Genādijs Timčenko.

Jau strādājot "Novatekā", 2020. gadā Nagornijs iegādājās 258 kvadrātmetrus lielu dzīvokli. Dzīvoklī ir trīs guļamistabas, četras vannas istabas, pieliekamais, bibliotēka, malkas kamīns, plaša terase, "gaisa attīrīšana līdz Alpu līmenim" un "ūdens filtrācija līdz avota līmenim" sistēmas, teikts nekustamo īpašumu reklāmas bukletā. Nagornijam pieder arī četras stāvvietas. 2020. gadā līdzīgs dzīvoklis tika pārdots par diviem miljoniem eiro (daži simti Nagornija mēnešalgu).

Žurnālistiem nav zināms, cik bieži Nagornijs, Voroncova/Nagornaja un Fāsens uzturas dzīvoklī.

"Eiropā viņam noteikti neklāsies labi"

"Ja Fāsens atgriezīsies Eiropā, viņam tur noteikti neklāsies labi. Viņš ir nonācis Putina tuvajā lokā, par viņu raksta rakstus, viņam un viņa radiniekiem zvana žurnālisti, tā ka atgriešanās Nīderlandē viņam pagaidām nav iespējama," stāsta "Meduza" sarunu biedrs.

Jorits atrodas Maskavā un braukt uz dzimteni baidās, apstiprina avots, kas pazīstams ar Putina tuvāko loku. Kā skaidro viens no "Forbes" Krievijas saraksta dalībniekiem, Fāsens ir "no to cilvēku kategorijas, kurus var atpazīt uz ielas, viņš taču nevar staigāt pa ielām pārsējā un maskā. Pie viņa var rasties jautājumi, ja viņš nolems ņemt kredītu bankā. Viņš diezin vai pārskatāmā laikā Eiropā varēs nodarboties ar biznesu."