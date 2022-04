G7 līderi vienojās aizliegt "jaunas investīcijas galvenajās Krievijas ekonomikas nozarēs, arī enerģētikas sektorā", teikts G7 paziņojumā.

Tiks paplašināti aizliegumi atsevišķu preču eksportam uz Krieviju, kā arī tiks paplašināti ierobežojumi precēm no Krievijas, un tiks palielinātas sankcijas pret Krievijas bankām un valsts uzņēmumiem.

Sankcijas tiks vērstas arī pret Krievijas aizsardzības sektoru.

G7 līderi arī apņēmās pastiprināt kampaņu pret Krievijas eliti, kas atbalsta prezidentu Vladimiru Putinu un viņa sākto karu pret Ukrainu.

G7 arī paziņoja, ka aktīvāk strādās pie tā, lai samazinātu atkarību no Krievijas energoresursiem.

Plānots pakāpeniski atteikties no Krievijas oglēm un galu galā aizliegt ogļu importu no Krievijas, kā arī aktīvāk strādāt pie tā, lai mazinātu atkarību no Krievijas naftas.