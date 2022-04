Baltkrievijas informatīvais resurss “Belaruski Gajun”, kas pamatā seko līdzi militāriem manevriem un loģistikai Baltkrievijā, 3. aprīlī savā “Telegram” kanālā publicēja video no kādas tīkla kameras kravu pārvadāšanas pakalpojumu firmas CDEK birojā Mazirā, Baltkrievijā.

Šajā vairāk nekā trīs stundu garajā videomateriālā ir redzams, kā biroju burtiski pārpilda Krievijas Federācijas bruņoto spēku formās tērpti vīrieši, kuri nes telpās dažādus sainīšus, tin tos plēvē un, spriežot pēc visa, gatavojas sūtīt tālāk.

Formās tērptie vīrieši viens otram palīdz gan ar dažādo mantu nešanu, gan iesaiņošanu, brīžiem pat piepildot CDEK biroju tiktāl, ka pašiem ir grūti pārvietoties.

Šādas ainas, protams, ir visnotaļ interesantas, ja tiek skatītas kontekstā ar Krievijas izvērsto uzbrukumu Ukrainai, kuram kā placdarms ir kalpojusi Baltkrievija.

Ir skaidri zināms, ka starp Krievijas karavīru aktivitātēm Ukrainā ietilpst ne vien karošana un civiliedzīvotāju terorizēšana, bet arī ļoti uzcītīga marodēšana.

Saskaņā ar “Belaruski Gajun” stāstu, kuru pēcāk paturpinājis cits baltkrievu opozicionāru informācijas resurss “Motolko Help”, karavīri kravu pārvadāšanas firmas birojā fiksēti aprīļa sākumā, kad arī bijusi novērojama okupantu armijas atkāpšanās no Ukrainas ziemeļu teritorijām.

Pati Mazira atrodas vien aptuveni 50 kilometru attālumā no Ukrainas ziemeļu robežas un aptuveni 200 kilometru attālumā no Kijivas un tādām piepilsētām kā Irpiņa, Buča un Borodjanka:

Sūta elektropreces, skūterus, alkoholu

Var, protams, jautāt: kādēļ kravu pārvadājumu firmas mājaslapā būtu nepieciešams izvietot tiešraides no firmas birojos ierīkotām tīkla kamerām, kuras fiksē gan klientu sejas, gan paciņas, gan citus datus?

Lai tur vai kā, tieši pateicoties šādai iespējai – tiešraidē sekot līdzi CDEK firmas darbam – teju ikviens vēl arī šobrīd var vērot, kā krievu karavīri ierodas firmas birojos, lai nosūtītu tālāk apjomīgas kravas – pēc “Belaruski Gajun” aplēsēm – no 50 līdz pat 450 kilogramu smagas.

Pa labi redzams krievu karavīrs ar alkohola pudelēm rokās. Tās tiek iesaiņotas sūtīšanai. (Foto: Ekrānuzņēmums no Youtube. )

Labajā apakšējā stūrī redzams, kā karavīri iesaiņo elektrisko skūteri. (Foto: Ekrānuzņēmums no Youtube. Ekrānuzņēmums no "YouTube". )

Tiek saiņoti vairāki "AKAI" gaisa kondicionieri. (Foto: Ekrānuzņēmums no Youtube. Ekrānuzņēmums no "YouTube". )

Pie biroja durvīm tiek pienesti automašīnu akumulatori. Pēcāk tos iesaiņo. (Foto: Ekrānuzņēmums no Youtube. Ekrānuzņēmums no "YouTube". )

Jāpiebilst, ka šādas ainas ik pa laikam ir vērojamas ne vien Mazirā, bet arī citviet, piemēram, CDEK birojā Novozibkovā – Krievijas pilsētā, kura ir vien aptuveni 50 kilometru attālumā no Ukrainas ziemeļu robežas un aptuveni 120 kilometru attālumā no Čerņihivas, kura arīdzan bijusi okupantu redzeslokā.

No pirmā acu uzmetiena varētu šķist, ka publicētie videomateriāli skaidri neparāda, ko tieši sūta krievu karavīri, un kā viņi šīs mantas ieguvuši.

Taču baltkrievu aktīvistiem ir izdevies noskaidrot gan daudzu šo personu identitāti, gan sūtījumu galamērķus, gan arī atsevišķu paciņu saturu.

Šis saturs – elektriskais skūteris, gaisa kondicionieri, datora videokarte, alkohola pudeles, akumulatori, iepakojums ar Ukrainas tirdzniecības centra “Epicentr” apzīmējumiem – nebūt neliek secināt, ka šīs mantas karot nosūtītie karavīri ieguvuši kaut kur Baltkrievijā, esot brīvsolī vai kaujas pozīcijās.

Noskaidrots, ka paciņas sūtītas uz Altajas apgabalu, Aizbaikāla novadu, Krasnojarskas apgabalu, Omsku, Uļjanovsku, Novosibirsku, Maskavu, Angarsku un Birobidžanu, kas ir Krievijas Ebreju autonomā apgabala centrs.

Publicēts arī saraksts ar paciņu nosūtītāju vārdiem, uzvārdiem, telefona numuriem un pat konkrēto sūtījumu saturu.

Laupījums, kas mirkst asinīs

Zīmīgi, ka baltkrievu opozicionāru resursos publicētie materiāli par Krievijas karavīru aktivitātēm, sūtot paciņas no Ukrainas pierobežas uz attāliem Krievijas nostūriem, parādījušies 3. aprīlī, kad pasaule uzzināja, cik tieši prātam neaptveramas ciešanas Krievijas armijnieki ir sagādājuši Kijivas tuvumā esošo apdzīvoto vietu iedzīvotājiem.

Kā iepriekš vēstīts, pēc okupantu aiziešanas no Bučas tur iesoļojušie Ukrainas spēki, brīvprātīgie un žurnālisti no visas pasaules ieraudzīja to, kas iepriekš bijis skatāms vien 20. gadsimta drūmākajās vēstures lappusēs – saspridzinātās ielās guļoši nonāvēti civiliedzīvotāji, masu kapi ar spīdzinātiem, noslaktētiem cilvēkiem, izvarotu bērnu mirstīgās atliekas un neskaidru iemeslu dēļ masveidā nogalināti mājdzīvnieki.

Pēc ziņām par Bučā notikušo slaktiņu, kuru virkne starptautisku ekspertu ir skaidri nodēvējuši par genocīdu, rietumvalstis ir nākušas klajā ar papildu sankcijām pret Krieviju.

Neskatoties uz to, rietumu militārie eksperti, tostarp arī NATO pārstāvji brīdina – šobrīd neesot pazīmju, kas liecinātu, ka Vladimirs Putins ir gatavs atkāpties no idejas par visas Ukrainas pakļaušanu.

Papildus tam pēdējās dienās arvien vairāk incidentu liecina, ka drīzumā sāksies masveida karadarbība Ukrainas austrumos, kur Krievija ir pārsviedusi savus pie Kijivas sakāvi cietušos spēkus.