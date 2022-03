ANO izveido komisiju Krievijas kara noziegumu izmeklēšanai

Komisijā ir trīs locekļi: Ēriks Mese no Norvēģijas, kurš iecelts par komisijas priekšsēdētāju, Jasminka Džumhura no Bosnijas un Hercegovinas, kā arī Pavlo de Greifs no Kolumbijas.

4. martā ANO Cilvēktiesību padome nolēma izveidot neatkarīgu starptautisku komisiju trīs ekspertu sastāvā, kuras uzdevums būs "vākt, apkopot un analizēt pierādījumus pārkāpumiem un noziegumiem", tāpat komisija reģistrēs un glabās informāciju, dokumentus un pierādījumus, proti, intervijas, liecības un tiesu ekspertīžu materiālus.

Iespēju robežās komisijai ir jāidentificē personas un grupas, kas atbildīgas par cilvēktiesību pārkāpumiem un ar tiem saistīto noziegumu pastrādāšanā Ukrainā, lai garantētu to saukšanu pie atbildības. Komisijas apkopotie pierādījumi būs izmantojami jebkādās turpmākās tiesvedībās šajā jautājumā.

Komisijas sākotnējais pilnvaru termiņš ir viens gads. Septembrī tai jāiesniedz mutisks ziņojums ANO Cilvēktiesību padomei par savu darbu, bet nākamā gada martā jāsniedz rakstisks ziņojums un jāatskaitās ANO Ģenerālajā asamblejā,

Mese ir tiesnesis, kas vadījis Ruandas genocīda izmeklēšanas starptautisko tribunālu. Džumhuta ir bijusī tiesnese un pašreizējā Bosnijas un Hercegovinas cilvēktiesību tiesībsardze. Savukārt de Greifs bijis padomnieks tiesiskuma jautājumos dažādās starptautiskās organizācijās un Ņujorkas Universitātes Juridiskās skolas Cilvēktiesību un globālā tiesiskuma centra Pārejas laika tiesiskuma programmas direktors.

Jaunākajam par Krievijas iebrukumu Ukrainā seko līdzi Jauns.lv teksta tiešraidē.