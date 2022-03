Dmitrijs Peskovs otrdien intervijā CNN uz jautājumu, ar kādiem nosacījumiem Putins izmantos Krievijas kodolieročus, atbildēja: "Ja tas ir eksistenciāls drauds mūsu valstij, tad tas var būt."

Putins jau iepriekš ir devis mājienus par kodolieroču izmantošanu pret valstīm, kuras viņš uzskata par draudu Krievijai.

Vēl februārī Krievijas prezidents televīzijā pārraidītā paziņojumā teica: "Neatkarīgi no tā, kurš mēģinās nostāties mūsu ceļā vai vēl jo vairāk radīt draudus mūsu valstij un mūsu tautai, viņiem ir jāzina, ka Krievija reaģēs nekavējoties, un sekas būs tādas, kādas jūs nekad neesat redzējuši visā savā vēsturē."

Pēc tam viņš televīzijā, tiekoties ar Krievijas aizsardzības amatpersonām, sacīja, ka "vadošo NATO valstu amatpersonas atļāvušās izteikt agresīvus komentārus par mūsu valsti, tāpēc ar šo es uzdodu aizsardzības ministram un ģenerālštāba priekšniekam Krievijas armijas atturēšanas spēkus likt uz kaujas trauksmi."

Uz jautājumu, ko pēc Putina domā līdz šim viņš ir sasniedzis Ukrainā, Peskovs atbildēja: "Viņš vēl nav sasniedzis."

Peskovs arī apgalvoja, ka "īpašā militārā operācija" - Kremļa oficiālais eifēmisms par Krievijas iebrukumu Ukrainā - "notiek stingri saskaņā ar plāniem un mērķiem, kas iepriekš tika noteikti."

Peskovs arī atkārtoja Putina prasības, sakot, ka "operācijas galvenie mērķi" ir "atbrīvoties no Ukrainas militārā potenciāla", nodrošināt, ka Ukraina ir "neitrāla valsts", atbrīvoties no "nacionālistu bataljoniem", lai Ukraina samierinātos ar to, ka Krima - ko Krievija anektēja 2014. gadā - ir Krievijas sastāvdaļa, un ka Luhanska un Doņecka "jau ir neatkarīgas valstis".

Viņš arī apgalvoja, ka Krievija uzbrukusi tikai militāriem objektiem, neskatoties uz neskaitāmiem ziņojumiem par Krievijas gaisa uzlidojumiem pret civilajiem mērķiem.

Intervija ar Peskovu notikusi pēc Rietumu izlūkdienesta ziņām, ka Krievijas operācijas vairākās vietās Ukrainā ir apstājušās.