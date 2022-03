Putins sacīja: "Tā sanāca, ka operācijas sākums sakrita, pilnīgi nejauši sakrita, ar dzimšanas dienu vienam no mūsu visizcilākajiem karavadoņiem..." Šajā brīdī Putina runa tika pārtraukta, un arī pats prezidents pazuda no televīzijas ekrāniem. (Foto: VIA REUTERS/Scanpix)