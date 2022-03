Peru Konstitucionālā tiesa atbrīvo no ieslodzījuma eksprezidentu Fuhimori

83 gadus vecais Fuhimori pie varas Peru bija no 1990. līdz 2000. gadam, bet ieslodzījumā ar nelielu pārtraukumu atrodas kopš 2005. gada.

Konstitucionālā tiesa atjaunojusi apžēlošanu, ko Fuhimori 2017. gada decembrī humānu apsvērumu dēļ piešķīra toreizējais prezidents Pedro Pablo Kučinskis. Toreiz prezidenta lēmums izsauca cilvēktiesību aizstāvju protestus, Augstākā tiesa to nākamajā gadā atcēla un lika Fuhimori atgriezties cietumā.

Kučinskis toreiz skaidroja, ka apžēlojis Fuhimori, jo viņš cieš no sirdskaites, kas cietumā pasliktinājusies, taču daudzi to uzskatīja par pielabināšanos Fuhimori sabiedrotajiem Kongresā, lai izbēgtu no impīčmenta.

Trīs mēnešus pēc Fuhimori apžēlošanas Kučinskis atkāpās no prezidenta amata.

Pēc Konstitucionālās tiesas lēmuma Fuhimori atbalstītāji pulcējās pie cietuma, cerot ieraudzīt eksprezidentu, bet viņa advokāts paziņoja, ka Fuhimori netiks atbrīvots agrāk kā pirmdien vai otrdien.

Tikmēr citur galvaspilsētā Limā cilvēki protestēja pret tiesas lēmumu.