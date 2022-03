Viņai tika sastādīts protokols pēc Administratīvo pārkāpumu kodeksa militārās cenzūras panta par Krievijas bruņoto spēku diskreditāciju, kas paredz naudas sodu līdz 30 000 rubļu, 50 stundu obligāto darbu vai 10 diennakšu arestu.

Viņa atzīta par vainīgu, notiesāta ar naudas sodu un atbrīvota.

Jau vēstīts, ka pirmdienas vakarā "Pirmā kanāla" tiešraides ziņu programmā "Vrejma" ("Laiks") brīdī, kad raidījuma vadītāja Jekaterina Andrejeva runāja par valdības plāniem sankciju ietekmes mīkstināšanai, viņai aiz muguras parādījās Ovsjaņņikova ar plakātu, uz kura bija rakstīts "NOWAR (nē karam). Apturiet karu, neticiet propagandai, šeit jums melo. Russians against war (krievi pret karu)".

Vēl pirms akcijas Ovsjaņņikova ierakstīja video, kurā atvainojas par piedalīšanos propagandā un aicina apturēt karu Ukrainā. Video publicēts sociālajos medijos.

"Tas, kas šobrīd notiek Ukrainā, ir noziegums, un Krievija ir valsts agresors, un atbildība par šo agresiju gulstas tikai uz viena cilvēka sirdsapziņas, un šis cilvēks ir Vladimirs Putins," video saka Ovsjaņņikova.

"Diemžēl pēdējos gados es strādāju "Pirmajā kanālā", nodarbojoties ar Kremļa propagandu, un man par to tagad ir liels kauns. Kauns par to, ka ļāvu runāt melus no televizoru ekrāniem, par to, ka ļāvu zombēt krievu cilvēkus. Mēs klusējām 2014.gadā, kad tas viss tikai sākās, mēs negājām mītiņos, kad Kremlis saindēja Navaļniju," viņa atzīst.

"Vēl desmit mūsu pēcteču paaudzes neatmazgāsies no šī brāļu kara kauna. Mēs, krievu cilvēki, esam domājoši un gudri, tikai mūsu spēkos ir apturēt visu šo neprātu. Izejiet mītiņos, nebaidieties ne no kā, viņi nevar sasēdināt mūs visus," mudināja Ovsjaņņikova.