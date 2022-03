"Man par to ir liels kauns." Sieviete, kura ielauzās Krievijas TV programmā, pirms tam ierakstījusi video vēstījumu

"Tas, kas šobrīd notiek Ukrainā, ir noziegums, un Krievija ir valsts agresors, un atbildība par šo agresiju gulstas tikai uz viena cilvēka sirdsapziņas, un šis cilvēks ir Vladimirs Putins," video sacīja Marina Ovsjaņņikova, kura pēc medija "Insider" rīcībā esošās informācijas, ir "Pirmā kanāla" redaktore.

"Mans tēvs ir ukrainis, mana māte – krieviete. Un viņi nekad nebija ienaidnieki. Un šī rota man uz kakla ir kā simbols tam, ka Krievijai nekavējoties jāaptur slepkavojošais karš.

Diemžēl pēdējos gados es strādāju "Pirmajā kanālā", nodarbojoties ar Kremļa propagandu. Man tagad par to ir liels kauns.

Kauns par to, ka ļāvu runāt melus no televīzijas ekrāna. Kauns par to, ka ļāvu zombēt krievu cilvēkus. Mēs klusējām 2014. gadā, kad tas viss tikai sākās.

Mēs negājām uz mītiņiem, kad Kremlis saindēja Navaļniju. Mēs vienkārši klusējot vērojām šo anticilvēcisko režīmu. Un tagad no mums ir novērsusies visa pasaule.

Un vēl desmit paaudzēs mūsu pēcteči neatmazgāsies no šī kauna. Mēs krievu cilvēki esam gudri, domājoši. Tikai mūsu spēkos ir apturēt šo visu neprātu. Ejiet uz mītiņiem, neko nebaidieties. Viņi nevar ieslodzīt mūs visus," video noslēgumā sacīja Ovsjaņņikova.

Jauns.lv jau vēstīja, ka pirmdien Krievijas televīzijas "Pirmā kanāla" tiešraides ziņu programmā "Vrejma" ("Laiks") ielauzusies meitene ar pretkara plakātu.

Brīdī, kad raidījuma vadītāja Jekaterina Andrejeva runāja par valdības plāniem sankciju ietekmes mīkstināšanai, viņai aiz muguras parādījās meitene ar plakātu, uz kura bija rakstīts "NOWAR (nē karam). Apturiet karu, neticiet propagandai, šeit jums melo. Russians against war (krievi pret karu)".

Meitene studijā arī kliegusi "Nē karam!. Apturiet karu!".

Akciju sarīkojusi telekanāla redaktore Marina Ovsjaņņikova, kura pēc notikušā nogādāta policijas iecirknī un viņai sastādīts protokols par administratīvā kodeksa panta pārkāpumu, kas paredz sodu par Krievijas Bruņoto spēku diskreditāciju.