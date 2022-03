"Mums ir jāapvieno mūsu pūliņi" - Ukraina aicina nekavējoties izslēgt Krieviju no Eiropas Padomes

Padomes izpildstruktūra - ministru komiteja - apturēja visas Krievijas tiesības uz pārstāvniecību dienu pēc iebrukuma, bet izslēgšana būtu bezprecedenta notikums.

"Mēs mudinām jūs pieņemt lēmumu par tūlītēju Krievijas izslēgšanu no Eiropas Padomes," Eiropas Padomes Parlamentārajai asamblejai (EPPA) sacīja Ukrainas premjerministrs Deniss Šmihaļs, uzrunājot forumu ar videosavienojuma starpniecību.

Krievijas uzbrukums nozīmē, ka tā "nevar ilgāk palikt Eiropas ģimenē".

"Ukraina ir liesmās, simtiem māju ir iznīcināti, miljoniem ukraiņu nav elektrības, siltuma," sacīja Šmihaļs, uzrunājot asambleju Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska vietā, kas, kā norādīja premjers, risina neatliekamus jautājumus saistībā ar sarunām ar Krieviju. "Mums ir jāapvieno mūsu pūliņi, lai aizsargātu Ukrainu, bet arī, lai aizsargātu visu Eiropu."

Parlamentārajai asamblejai, kas šobrīd sapulcējusies, lai diskutētu par Krievijas iebrukumu, nav pilnvaru izslēgt kādu dalībvalsti, bet tā var ieteikt to ministru komitejai, kas var šādu soli īstenot.

Sagaidāms, ka asambleja otrdien pieņems rezolūciju, aicinot Krieviju izstāties no organizācijas.

Neviena dalībvalsts nekad nav izslēgta no Eiropas Padomes.

Militārās huntas pārvaldītā Grieķija 60.gadu beigās izstājās no organizācijas. Šādu soli tagad varētu veikt arī Krievija, lai izvairītos no apkaunojošās izslēgšanas.