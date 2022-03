Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis aicinājis rietumvalstis noteikt papildu sankcijas Krievijai, tostarp nosakot boikotu tās ienesīgajam naftas un gāzes sektoram.

ASV valsts sekretārs Entonijs Blinkens svētdien norādīja, ka ASV un Eiropa aktīvi pārrunā iespējas vērsties pret Krievijas fosilo kurināmo nozari.

Taču Vācijas ārlietu ministre Annalēna Bērboka uzsvērusi, ka šāda rīcība būtu bezjēdzīga, jo to nav iespējams īstenot ilgtermiņā.

"Tam nav jēgas, ja pēc trīs nedēļām mēs sapratīsim, ka palikušas vien dažas dienas, lai Vācijā nodrošinātu elektroenerģiju, tāpēc mums jāatceļ šīs sankcijas," sacīja Bērboka.

Viņa uzsvēra, ka Vācija ir gatava "maksāt ļoti augstu ekonomisko cenu, bet, ja rīt Vācijā vai Eiropā nodzisīs gaismas, tas neapturēs tankus."

Arī Vācijas finanšu ministrs Kristiāns Lindners paudis skepsi par naftas importa aizliegumu.

"Mums nevajadzētu ierobežot savas iespējas mums sevi uzturēt," intervijā laikrakstam "Bild" sacīja Lindners.

Vācija aptuveni 55% no tai nepieciešamās gāzes un 42% no naftas un oglēm eksportē no Krievijas.