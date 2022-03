"No darba var aiziet tikai uz zonu." Krievijas vadība nebija gatava karam un Rietumu sankcijām, ziņo avoti

Šādas negatavības iemeslu vidū žurnālisti min faktu, kas prezidents Vladimirs Putins slēpis iebrukuma plānu no daudziem saviem padotajiem, pirmkārt, tiem, kas nepieder drošības blokam.

Ministru kabinets gatavojies sankcijām, kas varētu tikt ieviestas pēc Donbasa separātisko veidojumu atzīšanas, bet nav zinājis par lēmumu, ka Krievija sāks lielu karu.

Valdība negatavojās tādam sankciju spiediena līmenim, ar kādu sastapusies valsts.

Vārds vārdā citējot prezidenta administrācijai un valdībai tuvo sarunbiedru teikto, izdevums min sulīgus vārdus par katastrofas apjausmu un šoku.

Neviens nav rēķinājies ar pašām smagākajām sankcijām, arī attiecībā uz centrālās bankas rezervēm, norāda izdevums.

Kā noprotams no "Agenstvo" publicētā materiāla, daudzas amatpersonas, kas strādā valdībā, jau šodien būtu gatavas amatus pamest, bet nevar to izdarīt, jo vadība to uzskatīs par nodevību.

"No darba var aiziet tikai uz zonu," izdevums citē viena avota teikto.