Polija no marta atcels lielāko daļu Covid-19 ierobežojumu

"Pēc medicīniskām konsultācijām un vērojot, kas notiek citās valstīs, varam ieviest tālejošas izmaiņas mūsu ierobežojumu politikā. Mēs varam atcelt ierobežojumus, kas pastāv jau vairākus mēnešus," paziņoja premjerministrs.

Sejas maskas arī turpmāk būs obligāta prasība tādās sabiedriskās vietās kā veikali un transporta līdzekļi, taču tiks atcelti ierobežojumi veikalu, restorānu un kultūras iestāžu apmeklētāju skaitam.

Darbu varēs atsākt diskotēkas un klubi, un valsts iestādes pārtrauks strādāt attālināti, paziņoja valdība.

"Arvien vairāk valstu atceļ ierobežojumus, vienlaikus mudinot cilvēkus vakcinēties. Mēs šodien atceļam lielāko daļu ierobežojumu, vienlaikus atstājot spēkā visnepieciešamākos," paziņoja Moraveckis.

Polijā trešdien reģistrēti 20 456 jauni Covid-19 gadījumi un 360 nāves gadījumi.

Polijā kopš pandēmijas sākuma no Covid-19 miruši vairāk nekā 110 000 cilvēku, liecina Veselības ministrijas dati. Gandrīz 66% no pieaugušajiem ir vakcinējušies pret Covid-19, kas ir viens no zemākajiem vakcinācijas aptveres rādītājiem Eiropas Savienībā (ES).