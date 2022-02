Lietuva savu vēstniecību Ukrainā daļēji pārvieto uz Ļvovu

"Kamēr situācija mūsu diplomātiem ļauj strādāt Kijevā, viņi tur arī strādās. Ja apstākļi tiktāl saasināsies, ka Kijevā strādāt vairs nebūs droši, uz Ļvovu tiks pārcelti visi," viņa sacījusi intervijā Lietuvas sabiedriskajam radio.

Prezidenta padomniece arī apliecinājusi, ka Nausēda būtu gatavs doties uz Ukrainu, ja situācija tur krasi saasinātos.

Otrdien intervijā radiostacijai "Žiniu radijas" Skaisgirīte izteicās, ka gadījumā, ja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis aicinātu Lietuvas prezidentu kopā ar citiem reģiona līderiem ierasties Ukrainā, "tas, protams, tiktu ļoti nopietni apsvērts".

Šis izteikums izraisīja ļoti dažādu reakciju gan Lietuvas medijos, gan sociālajos tīklos, kur tika uzdots jautājums, vai Nausēda bez Zelenska uzaicinājuma uz Ukrainu nedotos.

Kā tagad atgādinājusi Skaisgirīte, jau decembra beigās, kad Krievija tikai sāka savilkt spēkus pie Ukrainas robežas, Nausēda bijis viens no pirmajiem, kas kopā ar Polijas prezidentu Andžeju Dudu apmeklējis Ukrainu.

"Toreiz ar Zelenski tika norunāts - ja eskalācija turpināsies, ja mēs redzēsim, ka Ukrainai tiešām klājas ļoti slikti, tad gan Lietuvas, gan Polijas prezidenti kopā dosies uz Ukrainu un apliecinās tai atbalstu ar savu klātbūtni. (..) Ja Zelenskis dotu zīmi, Lietuvas prezidents būtu gatavs doties uz Ukrainu," viņa uzsvērusi.

Lietuvas Ārlietu ministrija tikmēr vēlreiz izplatījusi atgādinājumu, ka Lietuvas pilsoņiem, kuri pašlaik atrodas Ukrainā, stingri ieteikts nevilcinoties doties projām no šī valsts, bet tiem, kas plānojuši turp doties, atlikt braucienus. Ministrija norāda, ka iespējamās Krievijas militārās agresijas gadījumā izbraukt no Ukrainas var izrādīties ārkārtīgi grūti vai pat neiespējami, bet šobrīd to var izdarīt gan ar komerciālajiem avioreisiem, gan autotransportu pāri sauszemes robežām.

Ministrija atgādinājusi, ka ir spēkā arī ieteikums nedoties uz Baltkrieviju.

