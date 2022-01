Austrija pirmdien atcels stingros ierobežojumus nevakcinētajiem cilvēkiem

Austrijas parlaments šomēnes apstiprināja obligātu vakcināciju pret Covid-19 pieaugušajiem no nākamā mēneša, kļūstot par pirmo Eiropas valsti kas, neraugoties uz protestiem, pieņēmusi šādu lēmumu.

Austrijas centriski labējais kanclers Karls Nēammers un veselības ministrs Volfgangs Mikšteins paziņoja, ka ierobežojumi nevakcinētajiem cilvēkiem, kas tika ieviesti novembrī, vairs nav nepieciešami, jo vairs nepastāv draudi, ka slimnīcu intensīvās aprūpes nodaļas varētu tikt pārslogotas.

Nēammers sacīja, ka daudzi cilvēki kritizēja šos ierobežojumus, bet tie bija nepieciešami.

No 1.februāra Austrijā stāsies spēkā prasība par obligātu vakcinēšanos pret Covid-19. Amatpersonas skaidroja, ka tas nepieciešams, jo vakcinācijas aptvere joprojām ir pārāk maza.

Šis solis nodrošinās, ka slimnīcas netiek pārslogotas ar Covid-19 pacientiem, norādīja amatpersonas.

Austrijā līdz šim pret Covid-19 vakcinējušies 75,4% iedzīvotāju.

Tiklīdz prasība par obligātu vakcināciju stāsies spēkā, varasiestādes rakstiski informēs katru mājsaimniecību par jaunajiem noteikumiem.

No marta vidus policija sāks pārbaudīt cilvēku vakcinācijas statusu. Cilvēki, kas nevarēs uzrādīt pierādījumu par vakcinēšanos pret Covid-19, tiks lūgti to izdarīt rakstiski. Ja viņi to neizdarīs, viņiem tiks piemērots līdz 600 eiro liels naudassods.

Ja varasiestādes secinās, ka vakcinācija valstī joprojām norit neapmierinoši, nevakcinētajiem tiks nosūtīts atgādinājums. Ja tas nelīdzēs, nevakcinētajiem tiks nosūtīts pieraksts uz vakcināciju un piemērota sodanauda par neierašanos, šomēnes atklāja kanclers.

Amatpersonas cer, ka tām nenāksies izmantot pēdējo paņēmienu.

Sodanaudas par nevakcinēšanos varēs sasniegt pat 3600 eiro.