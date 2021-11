Bez maskām un kovidzīmes teju nekur. Kādi ierobežojumi ir citviet pasaulē

Tomēr izrādās, ka pat Portugālē ar pasaulē augstāko iedzīvotāju vakcinācijas procentu (95%), maskas publiskās vietās joprojām ir obligātas. Arī citās valstīs spēkā ir visai stingri ierobežojumi gan ikdienas dzīvē, gan ieceļošanā, un tieši tāpat tiek šķiroti vakcinētie un nevakcinētie.

Daudzās valstīs iebraukt ir sarežģīti

ASV vēl līdz 8. novembrim bija spēkā aizliegums iebraukt personām, kuras pēdējo 14 dienu laikā bija uzturējušās jebkurā no Šengenas līguma valstīm, tostarp Latvijā, kā arī no Lielbritānijas un daudzām citām valstīm.

Tikai no 9. novembra iebraukšana ir atļauta personām, kuras ir vakcinējušās ar ASV Pārtikas un zāļu pārvaldes vai Pasaules Veselības organizācijas sarakstā atzītām vakcīnām. Jau no divu gadu vecuma ir obligāta prasība uzrādīt arī negatīvu Covid-19 testu, kas veikts ne agrāk par 72 stundām pirms lidojuma. Apliecinājums jāuzrāda aviokompānijas pārstāvim pirms iekāpšanas lidmašīnā.

Austrālijā ar retiem izņēmumiem ir aizliegta ārvalstnieku ieceļošana, un tiem, kam tas ir atļauts, jāuzrāda negatīvs Covid-19 tests. Jaunzēlandē no Latvijas var iekļūt tikai personas ar derīgu uzturēšanās atļauju.

Arī tradicionālajās atpūtnieku valstīs Ēģiptē, Grieķijā, Turcijā tiek prasīti vakcinācijas sertifikāti vai negatīvi testi, bet, lai dotos uz Taizemi, aizpildāmo dokumentu un veicamo darbību saraksts aizņem divas lappuses.

Informācija par ceļošanu uz citām valstīm atrodama Latvijas Ārlietu ministrijas mājaslapā, tur atrodamas arī saites uz konkrēto valstu speciālajām kovidlaika vietnēm. Pirms ceļojuma noteikti būtu ar šiem noteikumiem jāiepazīstas, jo tie arī Eiropas valstīs ir visai dažādi.

Sadzīves ierobežojumi

Latvija gan ir vienīgā valsts pasaulē, kurā pēc vakcīnu brīvas pieejamības ieviesta mājsēde jeb lokdauns, kas ne tik stingra, kā iepriekš. Spānija, Itālija un citas valstis ir ir pieredzējušas daudz bargākus pārvietošanās ierobežojumus, taču lielāks vakcinācijas procents ļāvis atgriezties pie salīdzinoši normālas dzīves. Tomēr ierobežojumi joprojām pastāv, un arvien vairāk valstu Eiropā izvēlas pielietot taktiku, kas nosaka obligātu vakcināciju sabiedriskā sektora un atsevišķu profesiju pārstāvjiem.

Uz pasaules fona neesam unikāli

Austrijā kopš 15. novembra uz desmit dienām sākusies mājsēde tiem, kas nav potējušies vai pārslimojuši kovidu. Mājsēde jāievēro diviem miljoniem no gandrīz deviņiem miljoniem valsts iedzīvotāju. Cilvēkiem no 12 gadu vecuma, kas nav vakcinēti vai pārslimojuši, atļauts pamest dzīvesvietu tikai, lai iegādātos pirmās nepieciešamības preces, saņemtu medicīnisko palīdzību, pastaigātos vai pavingrotu. Pārkāpējiem draud 500 eiro naudassods.

Lietuvā no 13. septembra iedzīvotāji, kuri nav vakcinējušies vai pārslimojuši Covid-19, nedrīkst iepirkties lielveikalos, apmeklēt ēstuves un dažādus pasākumus iekštelpās. Ārpus telpām viņi var apmeklēt pasākumus ne lielākus par 500 cilvēkiem. Nevakcinētajiem obligāti jāvalkā maskas, kamēr vakcinētajiem tas nav jādara.

Igaunija šobrīd ir apsteigusi Latviju kovida izplatībā. No 1. novembra ieviests pārvietošanās ierobežojums – dažādu publisko un sabiedrisko iestāžu darba laiks ir ierobežots no plkst. 6 līdz 23. Visās publiskajās vietās un sabiedriskajā transportā maskas ir obligātas no 12 gadu vecuma. Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus uz vietas drīkst saņemt tikai vakcinētas personas. Papildus ierobežojumi ir nevakcinētajiem. Covid-19 sertifikātu vairs nevar iegūt ar negatīva testa rezultātu, bet jāvakcinējas – tas izraisīja arī neapmierināto demonstrāciju Tallinā.

Lielbritānijā ir jāvelk maskas vietās, kur ir daudz cilvēku, piemēram, sabiedriskajā transportā. Tostarp Skotijā jāvelk maska veikalos, sabiedriskajā transportā, darbavietās, Velsā – sabiedriskajā transportā un citās publiskās iekštelpās, izņemot restorānos, kafejnīcas un bārus, Ziemeļīrijā – veikalos, ārstniecības iestādēs un sabiedriskajā transportā. Visur ir stingri pašizolācijas noteikumi, par kuru pārkāpšanu draud pamatīgs naudas sods.

Ukrainā rajonos ar augstu saslimšanas līmeni, atrodoties publiskās vietās, nepieciešams izslimošanas vai vakcinācijas sertifikāts vai negatīvs tests. Restorāni, izklaides un kultūras vietas, tirdzniecības centri, sporta zāles, ne pirmās nepieciešamības veikali, baseini ir slēgti, nenotiek publiski pasākumi. Atvērtas ir tikai degvielas uzpildes stacijas, pārtikas veikali, aptiekas, veterinārās aptiekas un veikali, bankas, darbojas sabiedriskais transports. Maskas visur obligātas.

Francijā maskas obligāti jālieto visās publisko telpu iekštelpās, gandrīz visur jāuzrāda veselības pase, kurā iekļauts viens no trim apliecinājumiem – svaigs negatīvs tests, izslimošana vai pilns vakcinācijas kurss. Neraugoties uz to, iespējama mājsēdes ieviešana vairāk nekā 50 valsts departamentos.

Vācijā no sešu gadu vecuma jāvelk maskas veikalos, sabiedriskajā transportā, publiskās vietās, kā arī vietās, kur nevar nodrošinās pusotra metra distanci (atļautas tikai medicīniskās maskas vai FFP2 respiratori), skolās klasēs no 12/13 gadu vecuma arī jāvelk maskas.

Grieķijā novembra sākumā pieņemti stingrāki noteikumi – nevakcinētajiem darbavietās divas reizes nedēļā jāuzrāda tests, par kuru jāmaksā no savas kabatas. Bez sertifikātiem pieejami tikai pirmās nepieciešamības preču veikali un aptiekas.

Itālijā vakcinācijas sertifikāts ir obligāts sabiedriskajā sektorā strādājošajiem un klientu apkalpošanas vietās.

Spānijā un Portugālē masku lietošana sabiedriskās iekštelpās joprojām ir obligāta. Atkarībā no reģioniem pastāv arī pulcēšanās ierobežojumi mājsaimniecībās un dažādu pakalpojumu sniedzēju darba laikam. Visā Spānijā ir spēkā prasība ievērot divu metru distanci.

Ēģiptē arī visos kūrortos ir spēkā stingras epidemioloģiskās prasības – divu metru distance, maskas un roku dezinfekcija. Tūristiem nav atļauts pārvietoties starp reģioniem un jāuzturas kūrortā, kas ir bijis kā galamērķis. Gadījumā, ja gadās saslimt ar Covid-19, valsti atstāt nav atļauts, un jāuzturas Ēģiptē līdz atlabšanai.

Krievijā prezidents Vladimirs Putins jau trīs reizes ir paziņojis par Covid-19 uzveikšanu, taču situācija tur ir dramatiska. Visā Krievijas teritorijā ar prezidenta rīkojumu bija noteiktas brīvdienas no 30. oktobra līdz 7. novembrim. Publiskās vietās un sabiedriskajā transportā, masku lietošana ir obligāta. Maskavā ar mēra rīkojumu no 25. oktobra līdz nākamā gada 25. februārim pilsētas iedzīvotājiem, kuri vecāki par 60 gadiem, uzstājīgi ieteikts ievērot mājas režīmu.

Kanādas parlamenta apakšpalātas locekļiem no 22. novembra, lai piedalītos parlamenta darbā, tāpat kā deputātiem Latvijā būs jābūt potētiem pret kovidu. Jaunie noteikumi attiecas arī uz deputātu palīgiem, biroju darbiniekiem, žurnālistiem, līgumstrādniekiem un konsultantiem. Tiem, kas nevar vakcinēties medicīnisku iemeslu dēļ, ir iespēja uzrādīt nesenu negatīvu ātro antivielu testu.

Turkmenistānā, kur vēl pirms kāda laika koronavīrusa pieminēšana bija aizliegta ar likumu, šobrīd pilnībā ir slēgta robeža un visi starptautiskie avioreisi. Ieceļošana valstī atļauta tikai tās pilsoņiem, akreditētiem diplomātiem un patstāvīgi tur dzīvojošiem ārzemniekiem. Ieceļojot jāuzrāda tests, taču pat vakcinētajiem ir jāpavada septiņas dienas pašizolācijā. Kādi ierobežojumi noteikti valsts iedzīvotājiem, var tikai iedomāties.