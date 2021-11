"Krievijas Federācija pārdroši veica postošu pretsatelītu raķetes izmēģinājumu pret vienu no saviem satelītiem," paziņoja ASV valsts sekretārs Entonijs Blinkens. (Foto: EPA/Scanpix)

ASV nosoda Krieviju par bezatbildīgu kosmosa raķetes izmēģinājumu

ASV pirmdien nosodīja Krieviju par to, ka tā veikusi bīstamu un bezatbildīgu kosmosa raķetes izmēģinājumu, uzspridzinot vienu no saviem satelītiem un radot atlūzu mākoni, no kura bija spiesta izvairīties Starptautiskās kosmosa stacijas (SKS) apkalpe.