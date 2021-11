Bulgārija pieaugošā migrantu skaita dēļ nosūta karavīrus uz robežu ar Turciju

Karavīriem līdzi ir 40 vienības militārā aprīkojuma, atklāja ministrs.

Šogad Bulgārijas robežu nelegāli šķērsojuši jau vairāk nekā 6500 cilvēku, kas ir trīs reizes vairāk nekā 2020.gada pirmajos deviņos mēnešos, liecina Iekšlietu ministrijas publiskotie dati.

Bulgārija ir viens no galvenajiem maršrutiem, pa kuru cilvēki no Tuvajiem Austrumiem un Afganistānas cenšas nokļūt Eiropā.

Bulgārijas parlaments augustā nolēma nosūtīs 400 līdz 700 karavīrus uz robežu ar Grieķiju un Turciju, lai viņi palīdzētu būvēt žogu uz robežas.

Gar 259 kilometrus garo Bulgārijas robežu ar Turciju stiepjas daļēji bojāts dzeloņstiepļu žogs.

Bulgārija ir nabadzīgākā Eiropas Savienības (ES) dalībvalsts, un tā nekad nav uzņēmusi lielu skaitu patvēruma meklētāju, no kuriem vairums cenšas doties tālāk uz citām ES valstīm un bieži nesagaida atbildi no Bulgārijas varasiestādēm par viņu statusu.

ES valstis bažījas no cilvēku pieplūduma no Afganistānas pēc tam, kad tur 15.augustā varu sagrāba talibi. ES valstīm svaigas ir arī atmiņas no lielās migrantu krīzes 2015.gadā.