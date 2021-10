Ziemeļkoreja paziņo, ka izmēģinājusi no zemūdenēm izšaujamu ballistisko raķeti

Izmēģinātajai raķetei ir "daudz mūsdienīgu kontroles vadības tehnoloģiju," vēstīja Ziemeļkorejas oficiālā ziņu aģentūra KCNA. Tā piebilda, ka šī raķete izšauta no tās pašas zemūdenes, kuru Ziemeļkoreja pirms pieciem gadiem izmantojusi savas pirmās no zemūdenēm izšaujamas ballistiskās raķetes izmēģinājumā.

KCNA nepieminēja Ziemeļkorejas līderi Kimu Čenunu, netieši norādot, ka viņš nebija klāt šajā izmēģinājumā.

Laikrakstā "Rodong Sinmun" publicētos fotoattēlos bija redzama melnbaltā raķete, paceļoties no ūdens un atstājot aiz sevis uguns un dūmu stabu, un iznirstoša zemūdene.

Analītiķi atzina, ka šī zemūdene izskatās kā viena no tām, kuras Phenjana bija demonstrējusi aizsardzības izstādē pagājušajā nedēļā.

Sinpo pilsētā, no kurienes tika izšauta raķete, ir liela kuģu būvētava, un satelītattēli iepriekš ir rādījuši, ka tur atrodas zemūdenes.

Ballistiskā raķete nolidoja apmēram 590 kilometrus, un tās maksimālais augstums bija ap 60 kilometriem, infomēja Dienvidkorejas ziņu avots.

Ir zināms, ka Ziemeļkoreja izstrādā no zemūdenēm izšaujamas ballistiskās raķetes un agrāk izšāvusi raķeti no zemūdens stāvokļa, lai arī analītiķi uzskata, ka tas varētu būt veikts no iegremdētas platformas, nevis zemūdenes.

Ziemeļkorejas kodolieroču un ballistisko raķešu programmas ir aizliegtas ar ANO Drošības padomes rezolūcijām, un to dēļ valsts ir pakļauta daudzām starptautiskām sankcijām.