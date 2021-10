Sieviete dīvainā veidā paziņo, ka ir stāvoklī. Diez vai draugs vēl kādreiz spēs ēst saldējumu

Nekas neparasts – tikai McDonald’s saldējuma radziņš un tajā paslēpts pozitīvs grūtniecības tests. Saldumu ar tajā paslēpto pārsteigumu viņa iedeva savam draugam un topošajam tēvam.

Nododot saldējumu Džošam, draudzene palūdza viņam to ēst pēc iespējas ātrāk. Kad puisis to atteicās darīt, paziņojot, ka viņam "sasalšot smadzenes", Lisa pajokoja, ka tas ir tā vērts. Un, kamēr puisis, neko nenojaušot, sāka lēnām laizīt saldējumu, topošās māmiņas draudzene, šķiet, visu saprata, jo viss bija skaidri redzams viņas apmulsušajā sejā.

Džošs un viņa saja, atklājot saldējumā paslēpto pārsteigumu. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Pēc tam Lisa mēģināja Džošam dot mājienu: "Mēs to ļoti ilgi gaidījām!"



Tikai pēc tam puisis pamanīja, ka tas nav parasts saldējums, paskatoties uz to, viņš pamanīja, ka tur paslēpts kāds priekšmets.



Velkot ārā no saldējuma grūtniecības testu, Džošs nebija sevišķi priecīgs. Cerot, ka tas bijis tikai slikts joks, viņš jautāja: "Nopietni? Tas ir īsts?"



Savādais video guvis lielu ievērību, jo pāris dienu laikā to noskatījušies vairāk nekā 13 miljoni cilvēku.



Pārsteigtie komentētāji norāda, ka šāds joks nav visai pieņemams. Kāds pat paziņoja: "Ja kāds ieliktu manā saldējumā grūtniecības testu, es ar šo cilvēku vairāk nekomunicētu."



"Nu, kaut kā ēdienā... tas tomēr nav mērcēts ūdenī," komentēja anastasiyahrey.



"Nē, nu, pēc tualetes, tikai tur arī testu var likt," ironizēja angie_00021.



"Ja kādreiz meitene manā saldējumā iebāzīs testu, lai paziņotu, ka ir stāvoklī.. mēs vairs nesazināsimies," strikti norādīja librachild86.