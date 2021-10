VIDEO: Barbijas lelle nosūtīta bezsvara lidojumā, lai iedvesmotu meitenes uzsākt karjeru eksaktajās zinātnēs

Šajā Pasaules kosmosa nedēļā "Barbie" sadarbojas ar ESA un tās vienīgo – aktīvo Eiropas astronauti-sievieti Samantu Kristoforeti, lai godinātu tēmu „Sievietes kosmosā” un iedvesmotu meitenes izvēlēties zinātnes, tehnoloģiju, inženierzinātņu un matemātikas (STEM) jomas kā veiksmīgas karjeras iespēju.

Sadarbības ietvaros Samantas lelle devās "Zero-G" jeb nulles gravitātes lidojumā Vācijā, bet vecākiem un skolotājiem tika nodrošināti izglītojoši materiāli par kosmosu.

"Barbie" sadarbībā ar Eiropas Kosmosa aģentūru un Samantu Kristoforeti nosūta lelli bezsvara lidojumā. (Foto: Publicitātes foto)

Samantas Kristoforeti Barbijas lelle sākotnēji bija viena unikāla lelle, bet tagad ir pieejama dažās Eiropas valstīs. Daļa no šīs Barbijas lelles pārdošanas ieņēmumiem tiks ziedoti organizācijai "Women In Aerospace", lai iedvesmotu nākamo paaudzi, izveidojot "Barbie" stipendiju doktorantūras studentei.

44 gadus vecā Samanta Kristoforeti no Itālijas ir lidotāja, inženiere un astronaute, un nākamajā misijā uz Starptautisko kosmosa staciju plāno doties 2022. gada aprīlī. Sešu mēnešu misijas laikā viņa uzņemsies misijas komandieres pienākumus un iecerējusi kosmosā ņemt līdzi arī lelli, lai turpinātu iedvesmot meitenes.

Lidotāja, inženiere un astronaute Samanta Kristoforeti ar savu "Barbie" lelli. (Foto: Publicitātes foto)

Samanta stāsta: “Dažkārt mazas lietas ir sākums dižiem sapņiem. Kas zina? Varbūt jautrie attēli ar manu lelli, kas lidinās bezsvara stāvoklī, rosinās bērnu iztēli un mudinās veidot karjeru STEM jomās!”

Pētījumi liecina, ka STEM karjerās sievietes joprojām ir nepietiekami pārstāvētas, un jau agrīnā vecumā meitenes atzīst, ka ir nepietiekami pārliecinātas par savām matemātikas prasmēm skolā. Tas nozīmē, ka viņām nebūs iespējas darboties augsti apmaksātos amatos un gūt gandarījumu jomā, kurā nodarbinātības līmenis aug trīs reizes ātrāk nekā nozarēs, kas nav saistītas ar STEM.

Stāsta "Barbie" pārstāve un "Barbie" mārketinga direktore Izabella Ferera: “Tā kā STEM karjeras jomās sievietes vēl aizvien ir nepietiekami pārstāvētas, "Barbie" izmanto šo platformu Pasaules kosmosa nedēļā, lai parādītu meitenēm, kādas aizraujošas un daudzveidīgas lietas viņas var paveikt kosmosā, īstenojot savu neierobežoto potenciālu.”

Jau vairāk nekā 55 gadus "Barbie" iedvesmo meitenes izvēlēties karjeru kosmosa lomā, jo pirmā Barbijas lelle-astronaute ‘uz Mēness pastaigājās’ jau tad, kad to vēl nebija izdarījis cilvēks - 1965. gadā. Barbija ir bijusi astrofiziķe, kosmosa zinātniece un astronaute. Radītas arī vairākas reālās dzīves sievietēm-astronautēm līdzīgas lelles; Sallijai Raidai no ASV, Annai Kikinai no Krievijas, un, protams, ESA Samantai Kristoforeti.

"Barbie" lelle, kas veidota pēc Samantas Kristoforeti. (Foto: Publicitātes foto)

Iepazīstinot meitenes ar STEM karjerām, zīmols tiecas novērst „Sapņu plaisu” – vecumu, kad meitenes pārstāj sev ticēt. Pētījumi rāda, ka no 5 gadu vecuma daudzām meitenēm veidojas sevi ierobežojoši uzskati, viņas sāk domāt, ka nav tik gudras un spējīgas kā zēni. Viņas vairs netic, ka viņu dzimums var paveikt visu vai kļūt par tām, ko vēlas.

"Barbie" ieviesa "Sapņu plaisas" jeb "Dream Gap" projektu 2018. gadā. Tā ir pastāvīga starptautiska iniciatīva, kas sniedz meitenēm nepieciešamos resursus un atbalstu, lai viņas turpinātu ticēt sev.

"Barbie" un ESA sadarbība tika aizsākta pēc pētījuma, ko 2019. gadā veica Apvienotajā Karalistē. Pētījuma dati parādīja, ka četri no desmit vecākiem bažījas, ka attur savas meitas no iespējamiem panākumiem šajā karjeras jomā, jo pašiem trūkst zināšanu nozarē. Trešdaļa uzskatīja, ka meitenēm nav pietiekami daudz pozitīvo paraugu, kam līdzināties kosmosa un STEM jomās. 70% piekrita, ka sieviešu-astronautu sasniegumi kosmosā ir jāvērtē līdzvērtīgi vīriešu-astronautu panākumiem.