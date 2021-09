Traģiskā nāvē iet bojā britu pensionārs, kuru saspiež no ceļamkrāna nokritusi burbuļvanna

"The Sun”" vēsta, ka džakuzi bija paredzēts izkraut privātmājas dārzā. Kaimiņi dzirdējuši skaļu kliedzienu. Aculiecinieki izsaukuši mediķus, bet vīrietis miris notikuma vietā. Policija skaidro notikušā apstākļus.



"Es to visu dzirdēju un redzēju. Nejūtos omulīgi to visu stāstot. Pateikšu tikai to, ka tie ir kaimiņi, kas dzīvo aiz manis," stāsta aculieciniece.

Cits apkārtnes iedzīvotājs atklāja, ka tā bijusi burbuļvanna, kuru mēģināts iecelt dārzā.



"Dzirdēju daudz saucienus un kliedzienus. Es nezinu, vai vīrietis tur dzīvoja vai strādāja ceļamkrāna kompānijā," viņš stāsta.

Burbuļvannu ar celtni bija plānots nogādāt kādas privātmājas dārzā. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Neatliekamās palīdzības dienesti apstiprināja, ka traģēdijā bijis iesaistīts gan celtnis, gan burbuļvanna. Nelaimes gadījums noticis no rīta.