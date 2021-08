Ciemats Spānijā noliek pie vietas allaž kurnošos tūristus

Ribadesellai, kas ir mājas aptuveni 5700 iedzīvotāju, ar tūristiem pēdējā laikā neveicas. Daži zvana policijai, lai sūdzētos par ēzeļu zviegšanu, bet citi gaužas par nekārtību, ko aiz sevis atstāj klejojošās govis.

"Pagājušajā nedēļā kāda dāma trīs vai četras reizes zvanīja, lai pasūdzētos par gaili, kas viņu modināja piecos no rīta," pastāstīja Ribadesellas mērs Ramons Kanāls. "Viņa mums norādīja, ka kaut kas ir jādara."

Ribadesella (Foto: action press/ Vida Press)

Un amatpersonas nolēma rīkoties. Tiesa gan, visticamāk, ne tā, kā to gaidīja tūristi - ciematā tika izvietoti plakāti, kas aicināja viesus "uzņemties visus lauku dzīves riskus".

"Šeit mums ir baznīcas zvani, kas regulāri skan, gaiļi, kas agri no rīta dzied, un lopu ganāmpulki, kas dzīvo tuvumā un dažkārt ir apkārti zvaniem, kas arī rada troksni," rakstīts plakātos, kas pēdējās dienās parādījušies ciema ielās. "Ja jūs nespējat to visu izturēt, iespējams, neesat īstajā vietā."

Kā stāsta pilsētas mērs, plakātu mērķis ir kliedēt samilzušo plaisu starp pilsētas un lauku dzīvi. "Ir jāapzinās, ka piens nerodas pakās. Tas nāk no govīm, kuras ir jāaprūpē un jābaro," saka Kanāls.

Ideja par plakātiem aizgūta no kāda ciemata Francijas dienvidos, kurā dzīvo aptuveni 400 cilvēku. Arī tas pirms pāris gadiem saskāries ar cimperlīgiem tūristiem.

Tiesa, neapmierināto tūristu Ribadesellā neesot daudz, tomēr amatpersonas ar kampaņu vēlējās skaidri parādīt saviem iedzīvotājiem, kāda ir viņu nostāja šajā jautājumā - ka dzirdēt gaili naktī ir normāli un, nonākot lauku viesnīcā, jāapzinās, ka tā ir ikdiena visiem šeit dzīvojošajiem.

Plakāts nav tikai brīdinājuma zīme tūristiem - uz tā tapis arī sirsnīgs sveiciens: "No otras puses, ja esat viens no priviliģētajiem, kas spēj to visu izturēt, jūs izbaudīsiet brīnišķīgo apkārtni un izcilos produktus, ko pagatavojuši mūsu fantastiskie zemnieki, lopkopji un amatnieki. Izbaudiet Ribadesellu!"