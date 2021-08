Nākamās desmit dienas lidojumi no Irākas uz Minsku varētu tikt atcelti

"No vairākiem avotiem esam dzirdējuši, ka nākamo desmit dienu laikā lidojumi ir atcelti. Šķiet, ka tā ir ļoti uzticama informācija. Šķiet, ka šī informācija nodota no "Iraq Airways" visām valsts ceļojumu aģentūrām," trešdienas vakarā ziņu aģentūrai BNS pavēstīja Huts. Taču viņš piebilda, ka oficiālu paziņojumu no "Iraq Airways" vēl nav saņēmis.

Huts sacīja, ka Irākas valdība otrdien izveidojusi komiteju, lai izskatītu jautājumu par irākiešu migrantu plūsmu uz Lietuvu caur Baltkrieviju.

ES ir iesaistīta sarunās ar Bagdādi par to, lai atgrieztu Irākā šīs valsts pilsoņus, kas nelegāli ieradušies Lietuvā, šķērsojot Baltkrievijas robežu. Tiek vestas arī sarunas par to, lai samazinātu lidojumu skaitu no Irākas uz Minsku.

Nelegālo migrantu plūsma pāri Lietuvas un Baltkrievijas robežai pēdējā laikā krasi pieaug. Kopš šā gada sākuma aizturēto nelegālo imigrantu kopskaits pārsniedzis 4000. Lielākā daļa nelegālo migrantu ir Irākas pilsoņi vai par tādiem uzdodas.

Lietuvas amatpersonas uzskata, ka Baltkrievijas režīms apzināti veicina migrantu plūsmu pāri abu valstu robežai, jo Lietuva atbalsta Baltkrievijas demokrātisko opozīciju un ir sniegusi patvērumu tās līderei Svjatlanai Cihanouskai.