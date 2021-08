Turcijas dienvidos jau sesto dienu turpinās cīņa ar meža ugunsgrēkiem

Ugunsgrēki jau prasījuši astoņu cilvēku dzīvības, bet cietušo skaits mērojams simtos. Vismaz 27 cilvēki, kas cietuši no ugunsgrēkiem, ārstējas slimnīcās.

Mežsaimniecības un lauksaimniecības ministrs Bekirs Pakdemirli svētdienas vakarā paziņoja, ka 119 ugunsgrēki, kas kopš trešdienas izcēlās 32 provincēs, ir apdzēsti. Ugunsdzēsēji turpina cīņu ar septiņiem ugunsgrēkiem Antaljas un Muglas provincēs, kas ir tūristu iecienītas atpūtas vietas, un Tundželi provincē, Turcijas dienvidaustrumos.

Cīņu ar ugunsgrēkiem apgrūtina spēcīgais vējš un karstums. (Foto: REUTERS/SCANPIX)

Eiropas Savienība (ES) svētdien paziņoja, ka palīdzējusi noorganizēt palīgā Turcijai vienu ugunsdzēsības lidmašīnu no Horvātijas un divas no Spānijas. Palīgā atsūtītas arī lidmašīnas no Ukrainas, Krievijas, Azerbaidžānas un Irānas.

Spēcīgā vēja dēļ ugunsgrēks netālu no Mazikejas Muglas provincē pirmdien uzliesmoja ar jaunu sparu. Svētdien iedzīvotāji bija spiesti pamest kaimiņu ciematu, jo liesmas pietuvojās tam bīstami tuvu. Tuvējās pilsētas Bodrumas mērs sacīja, ka piedzīvotais līdzinājies ellei. Tika īstenoti piesardzības pasākumi, lai pasargātu divas tuvējās spēkstacijas, lai gan tām tūlītējas briesmas nedraudēja.

Rīkojums par evakuāciju tik izdotas arī Muglas provinces pilsētas Turunčas iedzīvotājiem.

Cīņu ar ugunsgrēkiem apgrūtina spēcīgais vējš un karstums. Antaljā šajās dienās reģistrēti 42 grādi pēc Celsija, kas ir aptuveni piecus līdz sešus grādus virs vidējās sezonālās temperatūras.

Turcijas varasiestādes izmeklē iespējamību, ka ugunsgrēkus varētu būt tīšuprāt izraisījuši kurdu kaujinieki, bet eksperti uzskata, ka, visticamāk, vainojamas klimata pārmaiņas un cilvēku neuzmanība.

Karstuma vilnis Eiropas dienvidos, ko veicina karstās gaisa masas no Ziemeļāfrikas, novedis pie meža ugunsgrēku izcelšanās arī citur Vidusjūras reģionā, tostarp Sicīlijā un Grieķijā.