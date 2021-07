Lietuvā vakcinēšanās tempi nedēļas laikā pieauguši vairāk nekā pusotru reizi

Pirmo poti pret Covid-19 no pagājušās piektdienas līdz šai ceturtdienai diennaktī saņēmuši vidēji 9090 cilvēki, nedēļu iepriekš - 5746, bet vēl nedēļu pirms tam - 3600.

Kopumā pirmo vakcīnas devu šīs nedēļas laikā saņēmuši aptuveni 63 600 cilvēki, bet iepriekšējā nedēļā - 40 200 cilvēki.

Ieteicamā vakcinācijas aptvere - 70% - sasniegta trijās iedzīvotāju vecuma grupās no desmit - grupā no 65 līdz 69 gadiem, no 70 līdz 74 gadiem un no 75 līdz 79 gadiem.

Vismaz puse pilngadīgo iedzīvotāju vakcinējušies 54 no 60 Lietuvas pašvaldībām, un vismaz vienu vakcīnas devu saņēmuši 59,6% pilngadīgo valsts iedzīvotāju.

Viļņā vismaz vienu poti saņēmuši 63,4% pilngadīgo iedzīvotāju jeb 52,8% visu iedzīvotāju, Kauņā šie rādītāji ir attiecīgi 63,9% un 55%, Alītā - 64% un 55%, Panevēžā - 63,2% un 53,8%, Šauļos - 56,9% un 48,4% un Klaipēdā - 50,3% un 41,5%.