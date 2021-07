Par mirušo izsludinātā Elizaveta izrādās viltojums. Fotogrāfijā diezgan skaidri redzams kādas sievietes ķermeņa un ASV odiozā biznesmeņa Īlona Maska sejas "sakausējums". (Foto: Ekrānuzņēmums no Vk.com)

Krievijā izplatās viltus ziņa par nāvi pēc Covid-19 vakcīnas – “mirusī” sieviete izrādās dikti līdzīga Īlonam Maskam...

Krievijas sociālajos tīklos smieklu vētru izraisījis apkārt klejojošs, no pirmā acu uzmetiena, satraucošs vēstījums – no “Sputnik V” vakcīnas otrās devas mirusi gados jauna sieviete. Acīgākie gan pamanījuši, ka bildē ar it kā mirušo patiesībā redzams sievietes ķermenis ar neveikli iemontētu ASV miljardiera Īlona Maska seju.