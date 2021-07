Fernandai ļoti patika ceļot. (Foto: Facebook)

Sieviete, cerot tikt pie iespaidīga dzimšanas dienas selfija, iet bojā, nokrītot no klints

Liktenīgajā dienā studente Fernanda Morela no Brazīlijas atzīmēja savu 33. dzimšanas dienu. Viņa kopš 2017.gada bija apmetusies uz dzīvi Austrālijā. Šoreiz Fernanda bija nolēmusi apmeklēt tūristu iemīļotās klintis Kangaroo Point, kas atrodas Kvīnslendas štatā. Kad viņa nonāca iecerētajā punktā, sievieti apbūra aizraujošais skats, kas paveras no klints, un viņa nolēma uztaisīt selfiju. Fotografēšanās brīdī sieviete paslīdēja un nokrita no klints.