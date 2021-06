Sociālajos tīklos popularitāti iemantojis Kristijas Grīnas filmētais video, kur redzams, ka aļņu mātīte uzbrūk un dzenas pakaļ garāmgājējiem.

Aļņa govs pie Evergrīnas ezera metas pakaļ garāmgājējam. (Foto: Ekrānuzņēmums)

"Cilvēki bēg no aļņu mātītes, bet es personīgi brīdināju, lai viņi izvairās no šīs teritorijas. Viņi to ignorēja," sacīja Grīna, kura vada vietējo bezpaļņas organizāciju "Wild Aware".

"Aļņi katru pavasari nāk pie ezera, lai ar saviem mazuļiem pārpeldētu otrajā krastā un dotos meklēt barību," saka sieviete.