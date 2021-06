Pārgalvis nolec no 60 metrus augstas klints un brīnumainā kārtā izbēg no nāves

Dabiski radusies kaļķakmens arka "Durdle Door" Dorsetā ir ļoti populāra, un to apmeklē gan vietējie atpūtnieki, gan citi tūristi no visas pasaules. Teritorija ir privāta, taču atvērta publiskai apskatei. Pludmalē līdzās arkai pastāvīgi pulcējas lieli cilvēku pūļi. Gadās, ka kādam no apmeklētājiem rodas "oriģināla" ideja – nolēkt no klints ūdenī.



Tā notika arī todien, kad Reiss Simons kopā ar savu dēlu devās baudīt "Durdle Door" dabas skaistumu.



"Bija vērts kāpt kalnā vairāk nekā 2 kilometru augstumā," sociālajā tīklā "Facebook" rakstīja jaunais tētis.

Puisis par ašo ideju samaksāja ar izsistu plecu. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Viņi paguva uzņemt tikai pāris fotogrāfijas, kad kāds drosmīgs atpūtnieks nolēma uzrāpties arkā. Reiss nekavējoties sāka filmēt pārdrošā puiša darbības, kurš veiksmīgi sasniedza virsotni un no 60 metru augstuma ielēca ūdenī, vēsta "Unlaid".



Pārgalvīgais vīrietis no Linkolnšīras izdzīvoja un tika cauri ar izmežģītu plecu. Lai nosēdinātu mediķu helikopteru, policijai nācās pludmali slēgt. Notikuma vietā operatīvi ieradās īpašie dienesti, jo kāds no pūļa bija piezvanījis glābējiem, nedomājot, ka viņš tiks cauri sveikā.

"Biedējoši pat iedomāties, ka kāds var nolēkt no tāda augstuma, nedomājot, ka var sev nodarīt pāri," paziņoja kāds no aculieciniekiem.



Pēdējo 20 gadu laikā sājā populārajā tūrisma galamērķi ir gājuši bojā jau 16 cilvēki, atkārtojot šo dzīvībai bīstamo triku.